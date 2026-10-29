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Juhtima läinud Eesti noortekoondis kaotas MM-festivalil Alžeeriale

Jalgpall
Eesti ja Alžeeria meeskonnad enne mängu
Eesti ja Alžeeria meeskonnad enne mängu Autor/allikas: EJL
Jalgpall

Aserbaidžaanis toimuval noormeeste U-15 vanuseklassi MM-festivalil osalev Eesti võistkond kaotas kolmandas kohamängus Alžeeriale 1:2.

Seejuures õnnestus Eestil 12. minutil kohtumist juhtima minna. Eelnenud minutitel paaril korral kauglöögist õnne proovinud Ron Veskimäe tsenderdas palli karistusalasse ning Hugo Paade saatis selle ühe puutega otse õhust võrku, vahendab jalgpall.ee.

Paraku ei jäänud eduseis püsima, sest viis minutit enne normaalaja lõppu võitsid alžeerlased Eesti poolel palli, söötsid selle paremalt äärelt karistusalasse ning vormistasid lähilöögist tabloole viigiseisu. Poolteist minutit hiljem läksid vastased juba 2:1 juhtima, kui ründaja pealöögist teele saadetud pall põrkas postist vastu Eesti väravavahi selga ning sealt võrku.

Alagrupi kolme võidu ja kahe viigiga läbinud Eesti on nüüd teeninud kohamängudest kolm kaotust. Turniir jätkub Eesti jaoks neljapäeval kell 16.15 mänguga Bulgaaria vastu.

Toimetaja: Anders Nõmm

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