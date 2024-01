Nadal peab vigastuse tõttu ikkagi Austraalia lahtised vahele jätma

Pikalt puusavigastuse käes vaevelnud 22-kordne suure slämmi võitja naasis Brisbane'is võistluskarusellile võidukalt ning jõudis veerandfinaali, kuid pidi seal Jordan Thompsoni paremust tunnistama. Pärast matši tõdes hispaanlane, et mängis läbi valu ning kahtles, kas saab siiski aasta esimesel slämmiturniiril osaleda.

Pühapäeva hommikul teatas ta ühismeedias, et sai veerandfinaalis uue vigastuse. "Nagu teate, siis viimases matšis Brisbane'is tegin lihasele liiga. Kui jõudsin Melbourne'i, sain MRT teha ning mul on väike lihaserebend, kuid see pole samas kohas, mis on hea uudis," kirjutas Nadal.

"Ma ei ole praegu valmis maksimaalsel tasemel viit setti mängima, mistõttu lendan Hispaaniasse oma arstide juurde ravi saama. Olen tagasituleku nimel kõvasti tööd teinud ja nagu mainisin, on mu eesmärk kolme kuu pärast võimalikult kõrgel tasemel olla," lisas ta. "See ei ole kõige halvem uudis ja oleme kõik tuleva hooaja eel positiivsed."

Nadal vigastas mullu Austraalia lahtistel puusa ning ei mänginud seejärel terve hooaja vältel enam ühtki matši. Maikuus teatas endine maailma esireket, et plaanib 2024. aastal oma karjääri lõpetada.

Hi all, during my last match in Brisbane I had a small problem on a muscle that as you know made me worried. Once I got to Melbourne I have had the chance to make an MRI and I have micro tear on a muscle, not in the same part where I had the injury and that's good news.

