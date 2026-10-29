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Drell ja Konontšuk tegid eurosarjas hea mängu, aga kaotasid itaallastele

Korvpall
Henri Drell
Henri Drell Autor/allikas: Facebook/BC Neptunas Klaipeda
Korvpall

Eesti korvpallikoondislased Henri Drell ja Artur Konontšuk pidid kolmapäeval Euroopa tugevuselt teises võistlussarjas EuroCup vastu võtma kaotuse, aga isiklikus plaanis oli eestlastel korralik päev.

Drell ja Neptunas läksid kodusaalis vastamisi Itaalia klubiga Napoli ja tulid teise poolaja alguseks välja 13-punktilisest kaotusseisust, aga külalised kontrollisid otsustavat kümmet minutit ning viiest punktist lähemale Neptunas ei jõudnudki. Lõpusireeniks oli tablool Napoli 94:85 võit.

Mängu avakorviks pealtpaneku pakkunud Drell tabas kümnest viskest neli ning kõik kolm vabaviset ja lõpetas kohtumise 14 punkti, viie lauapalli ja kahe resultatiivse sööduga. Neptunast vedas Islandi koondise mängujuht Elvar Fridriksson 24 punkti ja üheksa korvisööduga.

Artur Konontšuk ja Rostock alustasid teise Itaalia meeskonna Tortona vastu viimast kümmet minutit 70:57 eduseisus, aga võõrustajad tegid siis 16:2 vahespurdi ja kallutasid tasavägise mängu lõpu enda kasuks, kui võitsid 86:83. Viis Saksamaa klubi mängijat jõudsid kahekohalise punktisummani, nende seas ka Konontšuk, kes kogus kümme punkti ja kolm lauapalli. Rostocki resultatiivseim oli 22 punkti visanud Zach Copeland.

Mõlema Eesti koondislase koduklubi on EuroCupis võitnud ühe ja kaotanud neli mängu. Napoli on sealjuures Arise ja Jeruusalemma Hapoeli kõrval kolmandaks täiseduga jätkavaks meeskonnaks.

Toimetaja: Anders Nõmm

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