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Milwaukee pani suurepärasele hooajale punkti esimese MLB tiitliga

Teised alad
MLB finaalseeria kõige väärtuslikumaks mängijaks nimetatud William Contreras World Seriesi trofeega
MLB finaalseeria kõige väärtuslikumaks mängijaks nimetatud William Contreras World Seriesi trofeega Autor/allikas: SCANPIX/AP
Teised alad

Põhja-Ameerika pesapalli profiliiga MLB võitis esmakordselt Milwaukee Brewers, kes alistas finaalseeria viiendas mängus Tampa Bay Raysi 4:1 ja kogu seeria mängudega neli-üks.

Brewers kontrollis Floridas toimunud finaalseeria viiendat mängu algusest lõpuni, kui läks uustulnuka Cooper Pratti singli järel teises löögivoorus juhtima ning hoidis kodumeeskonda nullil üheksanda vooruni. Lõpliku vahe tegi 1969. aastal asutatud ja nüüd esmakordselt tiitlini jõudnud Brewers sisse kuuendas löögivoorus, kui William Contrerase duubli toel teeniti kaks punkti.

"See on maailma parim tunne," kinnitas Milwaukee kapten Christian Yelich. "Kõik meie fännid on siin. Tean, et linn on seda väga kaua aega oodanud: meil on suur rõõm tiitel lõpuks koju fännidele viia," lisas ta. Milwaukee jõudis finaalseeriasse ehk World Seriesi ka korra varem, kui 1982. aastal anti otsustava mängu kuuendas voorus käest 3:1 eduseis ja kaotati St. Louis Cardinalsile.

Milwaukee jätab selja taha hiilgava hooaja ning eriti hooaja lõpu. Põhihooaja parima meeskonnana võitis Brewers 162 mängust 103, kolm rohkem kui Los Angeles Dodgers ning viis rohkem kui Rays. Vaid üks meeskond sai põhihooajal kirja rohkem jookse, Brewers oli aga MLB parim nii löögiprotsendi kui löökide arvestuses, teine välja visatud lööjate (strikeouts) ja vastasel lubatud jooksude (ERA) arvestuses ehk parimate seas oldi läbivalt nii rünnakul kui kaitses.

Play-off'is kaotas Brewers 13 mängust vaid kaks; hooaja viimasest 31 mängust võitis värske meister 26. Sealjuures on Brewers ilmselt ka pesapalliromantikutele meelepäraseks võitjaks: erinevalt näiteks Dodgersist, kes saab hiiglaslikku palka maksta ka pingimeestele, on Milwaukee MLB üheks väikseimaks turuks ja nii on meeskond kokku pandud targa skautimise ja analüütika toel.

Tampa Bay Rays on aga Colorado, San Diego ja Seattle'i meeskondade kõrval neljandaks, kes pole siiani veel MLB tiitlit võitnud. Tampa Bayle on see kolmandaks World Seriesi kaotuseks, finaalseerias tuli vastase paremust tunnistada ka 2008. ja 2020. aastal.

Toimetaja: Anders Nõmm

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