Venus Williams kaotas endast 28 aastat nooremale vastasele

Hiinas Guangzhous toimuval WTA 250 kategooria turniiril ei õnnestunud kogenud ameeriklannal Venus Williamsil oma kaotusteseeriat lõpetada, kui jäi 2:6, 2:6 alla neljanda asetusega austerlannale Lilli Taggerile.

Maailma edetabelis 599. kohal olev 46-aastane endine esireket läks Hiina turniiri avaringis vastamisi endast 28 aastat noorema austerlannaga (WTA 53.), aga võitis Taggeri servigeimides kokku vaid seitse punkti ning seisis ise silmitsi 16 murdepalliga. Kui Williams tegi seitse, siis neljal korral murdnud noor austerlanna 29 äralööki.

Williams võitis kõik oma kuus individuaalset slämmitiitlit enne Taggeri sündi ja läks karjääri jooksul kaheksal korral vastamisi Taggeri praeguse treeneri, endise maailma neljanda reketi Francesca Schiavonega. Ameeriklanna võitis kõik kaheksa matši.

"Kui nägin loosi, olin väga põnevil ja ka veidi närvis: austan teda väga," sõnas noor austerlanna pärast võitu. "Naljakas, et ta mängis minu treeneri vastu. Loodan, et suudan samuti tema vanuses mängida: tunnustan seda väga," lisas ta.

Turniirile vabapääsme teeninud Williams on nüüd kaotanud lausa 16 kohtumist järjest, viimati sai ta võidurõõmu maitsta eelmise aasta juulis toimunud Washingtoni turniiril, kui alistas Peyton Stearnsi.

Tagger läheb Guangzhou turniiri teises ringis vastamisi poolatari Magda Linette'iga. Kõrgeima asetusega oli turniiril ukrainlanna Daria Snigur, kes pidi aga tunnistama ungarlanna Anna Bondari paremust.