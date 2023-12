Ekslev mürkmadu segas endise maailma kolmanda reketi matši

Thiem (ATP 98.) kohtus Brisbane'is toimuval ATP 250 kategooria tenniseturniiri kvalifikatsioonis austraallase James McCabe'iga (ATP 272.) ning kodupubliku ees mängiv 20-aastane McCabe teenis avasetis kindla 6:2 võidu.

Teises setis leidis aset aga kentsakas vahejuhtum, kui väljaku ääres märgati Ida-Austraalia pruunmadu, kes kuulub maailma kõige mürgisema hammustusega roomajate hulka. Austraaliale omaselt kutsuti kohale kohalikud maopüüdjad, kes eksleva mao ära viisid.

You cannot make this up: a 50cm eastern brown snake — considered the second most venomous snake in the world — interrupted the Thiem-McCabe qualifying battle in Brisbane



