Thierry Neuville käis välja mõned mõtted, mida ta MM-sarjas muudaks

Hyundai autorallimeeskonna sõitja Thierry Neuville käis välja mõned ideed, kuidas ta MM-sarja kuuluvaid etappe muudaks. Belglase mõte on senisest suurem paindlikkus - kõik rallid ei pea nägema välja enam-vähem samasugused.

Autoralli tulevik on olnud viimase aasta jooksul tõsine küsimus ja korraldajad on muutnud järgmiseks hooajaks punktisüsteemi. Küll aga keelduti näiteks minimaalse pikkuse alandamine 250 kilomeetrile. Rallide lühendamine on üks potentsiaalne meede, kuidas ala atraktiivsust tõsta.

Neuville pooldab enamike rallide puhul lühendamist, kuna tema sõnul ei jaksa pealtvaatajad neli päeva võistlusi jälgida. Siiski - on mõned etapid, kus ta seda teed ei läheks.

"Jätaksin Monte Carlo ralli neljapäevaseks sündmuseks ning teeksin Safari ralli pikemaks, viie-kuuepäevaliseks ja pikemate katsetega, et tekitada pisut sellist põnevust nagu minevikus," lausus ta väljaandele Autosport. "Ma tooks tagasi märgilised võistlused Argentinas ja Walesis - ma arvan, et nad mõlemad oleks kandidaadid või tahaks ise tagasi tulla."

"Siis teeksin mõned teised rallid lühemaks - ainult reede-laupäev. Reede hommikul võiks olla testikatse, keskpäeval võiks ralli alata ja kesta kuni kaheksani õhtul ja siis asfaldil sõidaks veel kell kümme-üksteist õhtul pimedas. Siis teeksin pika laupäeva ja lõpetaksin õhtul, enne toredat pidu hoolduspargis ja õhtust kontserti."

Mõnel rallil võiks järgneda siiski ka pühapäevane võistluspäev, mis oleks aga senisest veel lühem ja kus kaasneks ka meelelahutuslik moment.

"Siis pühapäeval oleks [mõnel rallil] üks katse, aga see läheks kordamisele ja võib-olla vahepealne hooldus [katse lähedal], nii et inimesed saaks tulla hooldusparki ja minna seejärel katsele, näha meid kaks korda ja meiega veidi suhelda," pakkus ta.

Autoralli MM-sarja uus hooaeg algab 25.-28. jaanuaril sõidetava Monte Carlo ralliga.