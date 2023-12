Rannula Kalevi euroedust: see atmosfäär Tondirabas jääb eluks ajaks meelde

"Teadsin, et mängijad sobivad üksteise vahel kokku ja pluss ei ole probleeme väljaspool platsi. Ja üritasin leida ka paar vanemat, kogenumat mängijat, kes suudaks raskel hetkel ka riietusruumis asjad korras hoida," selgitas Rannula ERR-i aastalõpuintervjuus. "Ma arvan, et see kombo lõpuks toimis: kaks ameeriklast, kaks lätlast ja siis Kovliar, kes oli noor, vihane ja näljane ukrainlane. See klappis meie Eesti poistega hästi ja nad täiendasid üksteist päris hästi."

Rannula juhendamisel peeti Eesti klubitasandil uut rekordit märkivad 19 euromängu, millest võideti 15. Kodumängudele olid piletid välja müüdud ja oma karukoopas näidati eriti hingestatud mängu.

"Kui me kokkuvõttes mängisime seal, kui ma ei eksi, 19 mängu sellel eurohooajal, siis kodus kaotasime vaid ühe korra. Ma arvan, et see oli kõige alus," ütles Rannula. "Pluss see keemia ja usaldus, mis meil üksteise vastu oli. See andis usalduse neid kõige otsustavamaid mänge ka võidu peale mängida"

Itaalia, Hollandi, Saksamaa klubidega pöörati elu ja surma peale mänge aina enda kasuks. Üheksakordse Saksamaa meistri Bambergi võõrsil alistamisega jõuti poolfinaali. Seda võitu hindab Rannula eriliselt. "Kui sa lähed Itaaliasse, Türki, Saksamaale, neid mänge on seal raske võita. Sa võid kõik ise õieti teha. Mängijad võivad ka olla valmis ja kõik, aga ikkagi sul on seal kohtunikud, sul on seal saal, sul on vastase fännid," loetles Rannula. "Kogu see atmosfäär, lend sinna, treeningud seal – see kõik on n-ö sinu vastu. Seda pead läbi kogema ja sellega peab toime tulema."

Tipphetk saabus Kalev/Cramo jaoks märtsi lõpus. Tondiraba halli kogunes ligemale viis ja pool tuhat poolehoidjat ning Kalev alistas poolfinaalseeria avavaatuses seitsme punktiga prantslaste Cholet. "Ma arvan, et kirss tordile oli see Cholet mäng Tallinnas. See atmosfäär – see jääb eluks ajaks meelde. Mina olin esimest korda üldse Tondirabas korvpallimängu ajal, kus saal on täis sellisel kujul ja see oli võimas," tunnistas Rannula. "Ma ütlen ausalt, et mul võib-olla suurem osa mängust enam meeles ei olegi. See emotsioon oli päris võimas."

FIBA Europe Cup: BC Kalev/Cramo - Cholet Basket Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR

Meeskonda kandsid kogu sarjas kolmepunktivisked ja tugev kaitse. Rannula hinnangul on väikestel klubidel eurosarjas läbilöömisel just kaitsemängul eriline roll. "Rünnakut sa saad rahaga osta, kaitse peab olema, et mängida suuremate vastu. Ja mina ei ole nõus nendega, kes räägivad, et kaitse on tahtmises kinni," mõtiskles Rannula. "Tahtmine on kindlasti üks suur osa sellest, aga see distsipliin, need harjumused ja mängija tüübid, iseloomud peavad ka olema väga õiged. Kindlasti selle pealt meie alustame, et suur tulemus teha suuremate vastu."

Lääne-Prantsusmaal peetud kordusmängus võttis kogenum ja kordi rikkam Cholet oma karukoopas revanši. Kahe mängu summas jäi finaalipääs 15 punkti kaugusele.

Euroopa karikasarja alustas 47 meeskonda ja neljanda koha saavutanud Kalev/Cramo oli üks väiksema eelarvega meeskondi. Kui rahastus ei kasva, on Rannula sõnul tulevikus Eesti klubidel edu raske loota. Õhema rahakotiga uues eurotsüklis 16 hulka ei jõutud.

"Muu maailm läheb selgelt eest ära," nentis Rannula. "Isegi kui võtame mitte suuri riike nagu Hollandit, Rumeeniat, Ungarit, siis ka nende sellised keskmikud on meie tasandil Balti riikides, ütleme siis Eestis ja Lätis, tippklubide tasemel juba sellised. Me peame suutma juurde panna."

***

