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Rannula: peame olema kaitsest lähtuv meeskond

Korvpalli Eesti koondis
Foto: Siim Lõvi / ERR
Korvpalli Eesti koondis

Hiljuti esimest korda MM-valiksarjas alagrupi võitnud Eesti korvpallikoondise jaoks on järgmise eduka sammu tegemine, mis viiks finaalturniirile, juba märksa raskem.

Kaks suve tagasi valiti Heiko Rannula Eesti korvpallimeeskonna peatreeneriks ja see on esimene MM-valiksari tema juhendamisel. Esimene aste läbiti ajalugu tehes. Esmakordselt võitis meeskond esimeses ringis alagrupi ja kogus kolm võitu, kahel korral alistati Sloveenia ja korra Rootsi. Kuues kohtumises visati keskmiselt 84,8 punkti ja lasti endale visata 80,5 punkti.

"Mis konkreetselt nendest akendest meelde jäi, on ikkagi see, et me peame olema kaitsest lähuv meeskond. Üles ehitama meeskonna, rollid paika panema ka niimoodi, et meil esmaselt ikkagi see kaitse pool toimiks. See annab meile võimaluse mängida nende suurtega," rääkis Rannula ERR-ile.

"Rünnakul ikkagi seda ideaalselt mängu loota ei tasu, eriti võõrsil tuleb vahepeal arvestada, et ei laabu asjad ideaalselt, aga kaitses kindlasti me saame ja me peame olema see meeskond, kes oma alati ära teeb."

Korvpalli MM-valiksari: Eesti - Sloveenia Autor/allikas: Siim Lõvi / ERR

Koondiseaknaks oli kogunenud eriilmeline meeskond ning mitmed mängijad pidid tegutsema oma klubiga võrreldes hoopis teisel positsioonil. Alustati tsentrita ja lõpetati uue põhimängujuhiga. "See aken võib-olla näitaski, et kui Maik (Maik-Kalev Kotsar - toim) on koondises ja [Stefan] Vaaks sellises rollis, on meil vaja seda kokkumängu natukene lihvida, et meie nägu ja stiil natuke muutub. Võib-olla Tšehhi mäng jäigi selle taha, et seda kogemust erinevate stiilide vastu mängida, erinevaid asju kasutada, jäi meil natuke väheks," rääkis peatreener.

Järgmise aasta suve lõpus Kataris toimuvale MM-ile pääseb 32 meeskonda. Nende hulka jõudmiseks peab Eesti mahtuma vahegrupis kolme parema hulka. Alagrupist kaasa toodud saagiga ollakse kolmandal positsioonil ja ülitähtsad mängud tulevad juba augusti lõpus, kui unistuse säilimiseks oleks vaja alistada nii Ungari kui ka Soome.

Enne MM-sarja jätku saab koondis lihvida kokkumängkontrollkohtumistes tugevate vastastega. 20. augustil mängitakse Kaunases Leeduga ja 22. augustil Trentos Itaaliaga. "Ma usun, et see on hästi vajalik, et me mängiks just tugevatega. Et me saaks seda karastust just enne neid tähtsaid suuri mänge. Meil on seda vaja. Oleme endiselt nooremapoolne meeskond ja meil on neid mänge ja neid vastaseid vaja," ütles Rannula.

Juuli lõpus alustatakse individuaalselt tööd üldfüüsilise ettevalmistusega ja 10. augustist ühiseid pallitreeninguid. Pärast Ungari ja Soomega mänge on MM-i vahegrupi kaks järgmist matši novembris ja kaks viimast uue aasta veebruaris.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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