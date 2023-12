Jaanimaa ERR-ile: vaatan aasta korraga, aga millalgi on aeg koju tulla

Üle pika aja Jaapanist koju jõulupuhkusele tulnud käsipallur Dener Jaanimaa näeb tänavust koondise noorenduskuuri uue peatreeneri käe all positiivsetes toonides, kuid tunneb ise, et on veel piisavalt heas vormis, et samuti koondise tegemistesse panustada.

Kuigi sügisestes MM-valikmängudes Jaapanis klubikäsipalli mängiv Dener Jaanimaa ei osalenud, kinnitas koondise pikaaegne paremsisemine, et jälgis kaaslaste käekäiku põnevusega ka mere tagant.

Peatreenerivahetusesse suhtub ta samuti positiivselt - Martin Noodlat tunneb Jaanimaa palju aastaid ja uue juhendaja noorenduskuuri plaane, mida arutas Noodlaga ka telefoni teel, peab Jaanimaa üldjoontes heaks.

"Ta ütles, et tahab kindlasti viia noorenduskuuri läbi, mis on täiesti arusaadav - generatsiooni vahetus. Aga ta ütles samas, et minuga veel arvestab, kuna ma olen vormis ja teen mängu," sõnas Jaanimaa ERR-ile. "Ja ma vastasin talle, et kõik on sinu otsustada, sina oled puldis, kõik on sinu teha. Ja kui sul on mu abi vaja, kui rahvuskoondisel on abi vaja, ja ma olen vormis ja sa tunned, et ma saan aidata, siis ma olen olemas."

Jaapanis Daido Steeli meeskonnas kestab Jaanimaa praegune leping juunikuuni. Kuigi palluri enda hoog on hea, vigastused pole teda räsinud ja ta kuulub ka liiga tippväravaküttide esikolmikusse, pole mitmest mängijast ilma jäänud klubi käekäik viimasel ajal küll kõige parem.

Ent päris lootust pole Jaanimaa sõelmängudele pääsemisest kaotanud. "Ma ei taha kõlada kriitiliselt või negatiivselt, aga kohati on ka palju tühja jooksmist seal. Natuke liiga palju. Seda näitab ka see, et mängijatel on ülekoormused ja pisivigastused," ütles viiekordselt Eesti parimaks käsipalluriks valitud Jaanimaa.

"Alati ei ole kõige tähtsam hästi-hästi palju teha, tähtis on ka regeneratsioon ja natuke mõtestatult asju teha, aga see on nende stiil ja mina olen seal lihtsalt üks osa võistkonnast ja ma teen seda, mida treener ütleb," ütles ta.

Kaugemaid tulevikuplaane pole pallur veel teinud, kuid lõpetamisele kindlasti veel ka ei mõtle ja tahaks mõned aastad veel välismaal mängida. "Ma tahaks veel paar aastat vastu pidada, vaatan aasta korraga. Nagu ma ütlesin - ma tunnen ennast super hästi," ütles Jaanimaa. "15 aastat välismaal olnud, kogemust on kõvasti, vorm on hea. Aga millalgi on ka aeg koju tulla."

Kuni jaanuari teise nädalani viibib Jaanimaa Eestis ja osaleb detsembri lõpus ja jaanuari alguses ka koondise kogunemistel.