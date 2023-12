Kalev/Cramo jahib aasta alguses ühisliiga publikurekordit

Eesti meisterklubi ning Eesti-Läti ühisliigas liidrikohta hoidev BC Kalev/Cramo teatas laupäeval, et 6. jaanuaril Unibet Arenal aset leidev kohtumine BC Prometeiga on pealtvaatajatele tasuta.

Eesti-Läti ühisliiga tabelitipud Kalev/Cramo ja tiitlikaitsja Prometei lähevad vastamisi 6. jaanuaril ning Eesti klubi võtab lisaks võidule eesmärgiks ühisliiga publikurekordi.

"Meie eesmärk on alati olnud teha vägevaid üritusi läbi mille pakkuda spordisõpradele unustamatuid elamusi. Klubil käib hetkel 25. hooaeg ning selle puhul leidsime hulga koostööpartnerid, kellega koos saame teha väikese kingituse igale spordisõbrale meeleoluka korvpalliõhtu näol. Lisaks korvpallile on õhtu jooksul oodata erinevaid esinemisi, kingitusi peatvaatajatele ja palju muud," ütles BC Kalev/Cramo ürituskorralduse- ja turundusjuht Allan Siimann.

"Loodame, et kõik spordisõbrad ja mitte veel spordisõbrad leiavad 6. jaanuaril tee saali ning suudame üheskoos näidata, et eestlased on kossurahvas ning lisaks võtta enda nimele ka Eesti-Läti Korvpalliliiga pealtvaatajarekord," lisas ta.

Kuigi sissepääs mängule on tasuta, pääseb saali pileti alusel, mida saab lunastada nii Piletitasku keskkonnast kui kohapealt.