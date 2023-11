Eesti käsipallinaiskond saab uue peatreeneri

"Mulle on väljakutsed alati meeldinud. Kui käsipalliliidust pakkumine tuli, mõtlesin pisut, konsulteerisin klubide treeneritega ja otsustasin selle vastu võtta. Pean enda tugevuseks seda, et olen meie alal pea igat ametit pidanud ning oskan asja mitmest küljest näha. Ehk on ka hea, et ma pole ühegi klubiga otseselt seotud ja saan täiesti neutraalselt pinnalt alustada," ütles Rohi, kes on töötanud ka Euroopa Käsipalliliidu turundusosakonnas.

Uue peatreeneri kõrvale istuvad HC Tabasalu mängiv treener Kerli Jõks ning Aruküla/Mistra treener Martin Kalvet. "Eesmärgiks on ikka naiste käsipalli arendada ja mingi suund pikemaks plaaniks võtta. Ühe kogunemisega suuri muutusi ei tee, aga kuskilt tuleb alustada. Euroopas läheb naiste käsipall järjest enam professionaalsemaks ning populaarsemaks. Kutsume koondisesse mängijaid, kes on motiveeritud Eestit esindama ning tahavad ka ise sammu edasi astuda," jätkas jaanuaris 30-aastaseks saav Rohi.

Eesti käsipalliliidu president Kristina Kallas ütles, et uue peatreeneri rahvusvaheline kogemus annab talle unikaalse vaatepunkti. "Meie eesmärk on, et Eesti naiste käsipall teeks sammu edasi ning Ergol on selge visioon, kuidas seda täide viia. Koostöös Eesti klubide treenerite, Kerli Jõksi ja Martin Kalvetiga peaksid nad meie noortele mängijatele sisendama motivatsiooni, et uuele tasemel jõuda. Kui neile veel lisada meie kogenud välismängijad, siis näeme, et potentsiaali on palju," selgitas Kallas juhendaja valikut.

Rohi ütles, et koondis peaks olema Eesti käsipallurite jaoks väljund, kus välismaal omandatud oskusi demonstreerida. "Vaadates peale potentsiaalsetele kandidaatidele, siis tõenäoliselt tuleb meie keskmine vanus sinna 20 eluaasta kanti. See on küll väga noor koosseis, kuid samas saame koos areneda," analüüsis Rohi, kes on mängijana tulnud nii Eesti meistriks kui ka karikavõitjaks ja on muideks ka mitmekordne Eesti meister pesapallis.

Eesti naiste koondis koguneb uue peatreeneri all esmakordselt laagrisse detsembri lõpus Tallinnas. Kohe pärast seda osaletakse turniiril Leedus. "Saame kuu aja sees esimese pildi meie naiste seisust kätte ning sealt on juba parem pikem tegevuskava paika panna," lõpetas värske peatreener.

Eesti koondist on eelnevalt juhendanud näiteks Riho-Bruno Bramanis ja Martin Noodla, kes on olnud ka Rohi treenerid. Viimati oli naiste eesotsas Taavi Tibar.

Oktoobris vahetus ka meeste käsipallikoondise peatreener: üle viie aasta koondist juhendanud rootslase Thomas Sivertssoni asemel asus peatreeneri rolli HC Tallinna võistkonda treeniv Martin Noodla.