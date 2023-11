Rohi plaanib rahvusnaiskonnas noorenduskuuri: noormängijaid tuleb tublisti peale

Eesti naiste käsipallikoondise treeneriks sai endine mängija Ergo Rohi , kes vahetab sellel ametipostil välja senise juhendaja Taavi Tibari. Rahvusnaiskonna uus juhendaja ütles ERR-ile, et lisaks tuttavatele nägudele on koondisse oodata ka uusi tegijaid, samuti ootab koondist ees noorenduskuur.

Ergo, kui raske oli see otsus võtta vastu naiste käsipallikoondise peatreeneri koht, arvestades, et meie naiste koondis just väga kõrgetasemeline praegu ei ole?

Eks alguses ikka natuke tuli kaaluda ja konsulteerisin siin ka teiste naiste peatreeneritega ja jõudsin ikkagi järeldusele, et kuna need mängijad siin Eestis on üpriski noored, siis potentsiaali ju tegelikult on nendega tööd teha ja endale ka. Käsipall on mulle väga südamelähedane ja otsustasingi selle väljakutse vastu võtta.

Esimene kogunemine, kus sa saad kõigiga kohtuda, seisab ees detsembri lõpus. Kui suuri muutusi on koondises sinu käe all oodata - keda me koondises näeme? Kas vanu tuttavaid või hoopis uusi nägusid?

On mõlemat. On vanu tuttavaid ja on täiesti uusi noormängijaid. Ma arvan, et see koondise üldine vanus siin tulevikus läheb üpriski nooreks, sinna 20 eluaasta kanti. Selliseid noormängijaid tuleb tublisti peale, neid on tõesti peale tulemas ja osad vanemad olijad on nüüd ära lõpetanud käsipalli mängimise. Ma arvan, et meil on hea kooslus sellisest natuke kogenumatest mängijatest ja täiesti uutest, kes saavad ristsed esimese kogunemisega.

Meie enda liiga on kaunikesti väike, seal meil palju klubisid ei ole. Välismaal mängib meil praegusel hetkel viis mängijat. Kas on kuskilt laiendada seda pinda, välismaalt kedagi juurde tuua või võimalusi saata meie tüdrukuid rohkem piiri taha mängima?

Eks see koondis olegi hea väljund tüdrukutele. Annab võimaluse ennast näidata ja tulevikus välismaale jõuda. Kindlasti on see väga tervitatav, et üha rohkem tüdrukuid mängib meil välismaal. Algselt oli meil paar põhitegijat piiri taga, nüüd on kokku juba viis, mis on tegelikult kokku peaaegu terve koosseisu jagu ja meiega on ühendust võtnud ka mõned välismaal elavad Eesti tüdrukud, kes oleks tulevikus huvitatud Eesti koondise esindamisest.

Tervitatav on ka see, et Mistra/Aruküla klubi hakkab mängima Balti mere liigat. See on jällegi selline koht kohalikele tüdrukutele ennast näidata ja mängida ka välisklubide vastu. Neil liiga palju seda kogemust ei ole, nii et see on jällegi ideaalne väljund neile.

Me praegu valikmänge mängima ei hakka, ma saan aru, et meie koondis ei ole veel sellises seisus. Mis on lähiaja plaanid, kus saab koondis mitte üksnes treenida, aga ka jõudu proovida teistega mängides?

Ma arvan, et alguses tuleb väikeste sammudega kuskilt minema hakata. Koondise vanus saab olema üpriski noor, kohe me endale suuri ambitsioone seadma ei hakka ja kuskile tiitlivõistluste valikmängudele registreerima ennast veel ei hakka

Aga ma arvan, et väiksed sammud ongi need, et mängida kõigepealt naabritega ja vaadata, äkki leiame veel mõne huvitava vastase järgmisel aastal, kellega jõudu katsuda. Need ongi esmased sammud, et tüdrukud saaksid lihtsalt neid rahvusvahelisi mänge.