Klaar Verstappeni edust: olukord on teistega võrreldes ebavõrdne

Pühapäeval kulmineerus tänavune vormel-1 MM-sarja hooaeg, mille 22 võistlussõidu jooksul jäi Max Verstappen (Red Bull) kõrgeimast poodiumikohast madalamale vaid kolmel korral. Vormeliekspert Tarmo Klaar ütles Vikerraadiole, et hollandlase edu taga on tugev tehniline meeskond, kes pani kokku ebavõrdse auto.

Max Verstappen võitis pühapäeval vormel-1 MM-sarja hooaja viimase etapi Abu Dhabis, teenides sellega enda hooaja 19. etapivõidu ning pea 300 punkti suuruse edu üldarvestuses. Verstappen kogus hooaja peale 575 punkti, tema tiimikaaslane Sergio Perez tuli 285 punktiga teiseks.

Kuidas saab selline domineerimine võimalik olla? "Kuna tegemist on tehnikaspordiga, siis see on nii võimalik, et on üks väga hea sõitja ja on väga hea grupp insenere, kes on väga hea auto valmis teinud. Ja see auto sobib väga heale sõitjale. Ja konkurendid ei ole just selle tehnika poole pealt nii head tööd teinud," tegi vormeliekspert Tarmo Klaar asja lihtsaks.

Kui hooaja alguses sai rääkida Verstappeni ja Perezi vahelisest heitlusest, siis pärast neljandat etappi enam Verstappen võitmist ei lõpetanud, tulles kehva kvalifikatsioonisõidu tõttu Singapuris viiendaks. "Minu arust kuskil kuuendast-seitsmendast etapist muutus midagi võistkonna sees. Sinnamaani liikus [Perez] põhimõtteliselt Verstappeniga käsi-käes. Hooaja alguses sai ju Perez ka kaks etapivõitu ja kõik tundus hästi olevat. Aga siis midagi juhtus," ütles Klaar.

"Ma arvan, et see midagi oli auto arendamises. Mindi seda suunda, mis sobis Verstappenile ja mis niiväga ei sobinud Perezile. Kui auto Perezile endale ei sobinud, siis ilmselt hakkas psühholoogia mängima. Kuna Perez nägi, et väga hästi välja ei tule, siis hakkas ta üle pingutama. Sealt tulid kõikvõimalikud vead, sealt ka see vahe," lisas ta. "Kes sõite vaatas, need kindlasti nägid, et Perez tegi tihtipeale rumalaid vigu ja seeläbi läks tal mitu korda kvalifikatsioon aia taha, hiljem oli siis raske võistlusel midagi saavutada. Võistluse sees tegi ta ka vigu."

Klaar aga Verstappenit kiitusega üle kallama ei rutta. "Ma ei oskagi midagi esile tuua, sest see olukord on nii ebavõrdne. Samamoodi nagu Lewis Hamiltoni valitsemisajal oli olukord teistega võrreldes ebavõrdne," sõnas ta. "Verstappeniga on tegelikult sama lugu - kui tema kõrval oleks võistkonnas keegi tugevam sõitja, ma oskaks neid tulemusi kõrgemalt hinnata. Aga muidu on ta oma ajastu üks paremaid sõitjaid, muud midagi."

Ajal, mil mitmed spordialad võitlevad üksteisega, et televaatajate silmi püüda, valmistas vormel-1 koostöös Netflixiga sarja "Formula 1: Drive to Survive", mis tõi ala juurde suure portsu inimesi, kes varasemalt enda kiirusevajadusest vahest ei teadnudki.

Klaari sõnul võib aga ühe mehe säärane valitsemine ala populaarsusele vastu võidelda. "Kui üks sõitja niimoodi domineerib, siis paratamatult huvi võib hakata kahanema. Kui sellise [sarjaga] suudetakse säilitada huvi ja mingit intriigi, vaatamata sellele, et üks sõitja domineerib, siis võib veel kunstliku huvi turjal ratsutada," hindas ekspert.

"Aga lõppkokkuvõttes tahetakse näha vähemalt kahe võistlust esikohale. Kui seal kolmandale-neljandale kohale käib hirmus võitlemine kasvõi kahe sõitja vahel, siis see nii palju pinget ei paku. Pinget pakub just see, et tiitli pärast oleks tõsine heitlus," lisas Klaar.

Tema sõnul on vormel-1 sarjas oluline see, et järgmisteks hooaegadeks on tehnilised võistlustingimused paigas. "Ajalugu on näidanud, et kui tehnilised tingimused püsivad mootorispordis stabiilselt, siis need, kes on üliedukad, nendele jõuavad need vähemedukad tasapisi järele. Nad õpivad ka oma tehnikat arendama samal viisil, samas suunas," ütles Klaar.