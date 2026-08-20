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Verstappen pani spekulatsioonidele punkti ja pikendas Red Bulliga lepingut

Vormelisport
Max Verstappen
Max Verstappen Autor/allikas: SCANPIX/Alamy
Vormelisport

Max Verstappen jätkab Red Bull Racingu ridades 2030. aasta hooaja lõpuni, teatas meeskond neljapäeval. Uus leping lõpetab pikalt kestnud spekulatsioonid neljakordse maailmameistri tuleviku üle, mida seostati nii Mercedese kui ka McLareniga.

Varem kehtis Verstappeni leping 2028. aasta lõpuni, kuid selles sisaldusid klauslid, mis oleksid võimaldanud tal soovi korral praeguse Vormel-1 hooaja lõpus lahkuda.

"Meil on parimad inimesed ja mul on hea meel jätkata kõigiga koostööd, et taas tippu tõusta," sõnas 28-aastane Verstappen.

"See on endiselt ülim eesmärk, mille nimel oleme kõik töötanud ja mille poole püüdleme ka edaspidi. Olen seda alati öelnud: meeskond on mulle nagu teine ​​perekond ja tunnen end siin väga koduselt.Selle teekonna jätkamine sama meeskonnaga, kelle juures olen veetnud kogu oma karjääri, on tõeliselt eriline ja midagi sellist, mida olen alati soovinud teha."

Lepingu pikendamine peaks lõpetama spekulatsioonid hollandlase tuleviku üle pärast käesoleva hooaja lõppu. Varasemalt oli teda võimaliku üleminekuga Mercedese või McLareni meeskonda.

Red Bullil on olnud keeruline algus uutele auto- ja mootorireeglitele üleminekul, mis kehtestati just selleks hooajaks. Verstappeni parimateks tulemusteks on jäänud kaks teist kohta Austria ja Ungari GP. Red Bulli konkurentsivõime puudumine on pannud Verstappeni korduvalt oma rahulolematust väljendama, kuid lõpuks otsustas ta jääda truuks sellele, mida ta tunneb.

Verstappen sõidab sel nädalavahetusel oma viimase koduvõistluse enne seda, kui Hollandi Grand Prix Zandvoortis võistluskalendrist välja langeb.

Verstappen alustas oma Vormel-1 karjääri 2015. aastal Red Bulli noortemeeskonnas, mis kandis toona nime Toro Rosso. Ta edutati põhivõistkonda oma teise hooaja neljanda võistluse järel ja võitis kohe oma esimese sõidu.

Sellest ajast peale on ta lisaks neljale maailmameistritiitlile võitnud 71 Grand Prix'd. Võitude arvult hoiab ta Vormel-1 kõigi aegade edetabelis kolmandat kohta Lewis Hamiltoni ja Michael Schumacheri järel.

Toimetaja: Lisette Holst

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