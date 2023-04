Klaar F1 hooaja algusest: Red Bulli taktikamängud tunduvad väga veidrad

Red Bulli vormelimeeskond on sel hooajal võitnud kõik kolm seni toimunud etappi, kui valitsev maailmameister Max Verstappen on triumfeerinud kahel ja Sergio Perez ühel korral. Kahekordne maailmameister Fernando Alonso, kes tänavu sõidab Aston Martini ridades, on saavutanud kolm kolmandat kohta.

"Enne Austraalia etappi püüti midagi vabatreeningute põhjal ennustada ja osa spetsialiste väitis, et Red Bull ja Aston Martin võiksid isegi üsna võrdsed olla. Sõit seda ei näidanud ja olgem ausad, vabatreeningud olid ka nii palju häiritud igasuguste segajate poolt. Ei olnud sellist tavapärast nädalavahetuse rütmi ja ei läbitud selliseid tavapäraseid protseduure, mille alusel oleks võinud hakata järeldusi tegema ja seetõttu oligi kaardipakk üsna segamini," rääkis Vikerraadiole Tarmo Klaar. "Tundus küll, et jätkuvalt Red Bull on ees, ees ta oligi, aga nende selja taga on tegelikult päris tihe konkurents: ikkagi Aston Martin, Mercedes, Ferrari ja ka miks mitte Alpine."

Red Bullist rääkides tekitab palju kõneainet ka võistkonna sisekliima. Max Verstappen ei ole meeskonnamängija, Sergio Perez tahab ju ka oma karjääris midagi väga suurt ära teha. Kas on siis olukord selline, et seal istutakse püssirohutünni otsas? Kõige parem tiim, üliandekad sõitjad, aga kogu aeg on selline tunne, et midagi kohe juhtub.

"Nii ongi! Verstappeni ego on suurem kui universum, Perez tahab selgelt ka maailmameistriks tulla ja ei maksa kõrvale heita ka päritolu. Perez on mehhiklane, latiino, ta veri vemmeldab. Ta toob Red Bulli ka üksjagu sponsorraha ja ta ei ole mingisugune aeglane sõitja, ta on tulnud võitma ja kui võistluse sees mängitakse mingid asjad ringi seetõttu, et Verstappen ei allu meeskonna korraldustele, kuigi talle need antud on, siis tekib loomulikult trots. Või nagu eelmisel etapil, kui meeskond jagab sulle natukene teistsugust informatsiooni kui võistkonnakaaslasele, siis jällegi hakkab see ego pead tõstma."

"Mulle tundub see aeg-ajalt veider: tegelikult pole ju meeskonna jaoks vahet, kumb võidab. Hakata nii-öelda kohtadega kabetama, nagu eelmisel etapil oli, sundida mõlemat meest pingutama elu eest ja tehnikat kulutama kui esimese-teisena lõpetamine oli üheselt selge, ei tundu eriti mõistlik tegu olevat. Kui nad oleksid tõesti rajal nii lähestikku, et nad sõidavad ratas rattas, siis hea küll, las parim võidab. Aga kui ajaline vahe on nii pikk nagu oli ka eelmisel etapil, siis sellised taktikamängud tunduvad küll eriti hooaja alguses veel väga veidrad," sõnas Klaar.

Red Bulli edu peamise põhjusena tõi Klaar välja legendaarse inseneri Adrian Newey panuse. "Newey on ise aerodünaamikageenius. Järjepidevus on ääretult oluline, eks on igal elualal, aga tippmootorispordis seda enam. Kui tänasel päeval kasutusel olevad autod ehitati samasuguse kontseptsiooni järgi, ehk need nõndanimetatud tiibautod, kus aerodünaamilist survejõudu tekitatakse auto põhjal, oli tema noor tudeng. Tema seda tookord uuris-puuris, ta teadis, missugused ohud kaasnevad, kui üks või teine lahendus kasutusele võtta. Tundub, et teistel sellist inseneride teadmiste järjepidevust ei ole. Ei ole enam neid endiseid insenere ja aastakümneid ju selliseid autosid vormel-ühes ei tohtinudki ehitada. Noortel inseneridel ei saanudki seda kogemust üldse tekkida. Punkt kaks, ta oskab meeskonda juhtida. Punkt kolm, meeskonda on palgatud õiged inimesed, kes igaüks täidavad oma ülesandeid õigesti ja kogu see kooslus toimibki," rääkis Klaar.

Adrian Newey Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com

Mida hooaja esimesed etapid Mercedese kohta näidanud on? Tundub, et see seisul kohati isegi rõõmustavam, kui siin hooaja eel oodati-kardeti. "On jah, kuigi nende juttude järgi võis tunduda, et nad on kuskil sügaval mudas ja omadega täiesti hädas, aga Austraalia etappki näitas, et tegelikult nad on ikkagi poodiumikonkurentsis. Iseküsimus on see, et kuna võistlused toimuvad klimaatiliselt nii erinevates kohtades - Austraalias on praegu sügis, seal sõideti nii, et õhutemperatuur oli alla kahekümne kraadi, seda väga tihti vormel-1 etappidel ei juhtu, valdavalt sõidetakse ikka väga-väga kuumades oludes, jõhkralt öeldes isegi kakskümmend kraadi soojemates oludes, rääkimata asfalditemperatuurist - saab näha, et kuidas need autod käituvad teistes oludes. Iga rada on ka jälle isemoodi, kus on pikemaid sirgeid, kus on kiiremaid kurve. Neid nüansse, mis rolli mängivad, on väga palju, aga üks, mis on kindel: Mercedes ei ole kunagi püssi põõsasse visanud. Meed insenerid on palavikuliselt alati lahendusi otsinud ja küll nad praegu ka otsivad."

Kuidas Lewis Hamiltoni motivatsiooniga on? Seda on ka päris palju lahatud, et kui auto on kehv, siis tal läheb tuju ära, et seitsmekordne maailmameister jonnib ja ei leia õiget rütmi. Kuidas just George Russelli ja Hamiltoni võrdluses pilt praegu on, mida välja tuua?

"Mina olen seda kogu aeg rääkinud, et Hamilton on seitsmekordne maailmameister, temal ei ole mitte midagi tõestada. Tema on tulnud võitma ja kui auto seda ei võimalda, siis tema ei pinguta, nii ma väidangi," rääkis Klaar. "Tema võib rääkida ükskõik mida, aga elu on seda näidanud. Tänanegi [pühapäevane] võistlus oli ju selline, et kui talle seal taktikaliselt tundus, et talle tehti liiga, siis vähemalt raadioeetrist õhkus, et ta oli torssis ja mossis Aga nüüd, kui ta poodiumile tuli, siis on ju kõik hästi: oli äkki suur rõõmurull ja oi, meeskond on nii tubli. Ta on ülimalt emotsionaalne inimene. Russell on noor, andekas ja ta tahab palju saavutada, tal on alles kõik ees. Nagu üks kuulus Briti vormelikommentaator ütles: Lewis Hamiltoni tulevik on selja taga. Hamilton on palju saavutanud ja kindlasti tahaks seda kaheksat tiitlit ka. Mina olen raudselt veendunud, et kui auto seda ei võimalda, kui ta peab hirmsasti pingutama selle nimel, et poodiumilegi jõuda, siis ta nii hirmsasti ei pinguta, aga kui võit on silme ees, siis on jutt hoopis teine."

Lisaks Red Bullile on hooaega väga hästi alustanud Aston Martin, kelle ridades sõitev 2005. ja 2006. aasta maailmameister Fernando Alonso on teeninud kolm kolmandat kohta. Ka nende esiletõusust rääkides toob Klaar välja aerodünaamikaeksperdi, 49-aastase Dan Fallowsi.

"Ta on töötanud üheksa aastat Red Bullis, sisuliselt võib öelda, et Adrian Newey parema käena. Aston Martinisse palgati ta küll üle-eelmise aasta lõpus, kui õigesti mäletan, aga nii nagu vormel-ühes kombeks on, et kui keegi tipptegija kuskilt konkurenttiimist värvatakse, siis tal on töötamise keeluaeg. Eelmise aasta aprillist sai ta Aston Martinis täiel jõul tööle hakata ja lisaks sellele on sinna palgatud veel hulk inimesi erinevatest võistkondadest. Paistab, et ta tõi kaasa selle teadmise, mismoodi Red Bullis on töö korraldatud ja mis kontseptsioone seal on läbi proovitud," selgitas Klaar.

"Teiseks on ta nähtavasti ka tõesti motiveeriv juht ja jällegi, et on veel õigeid inimesi palgatud - see on kõik selline meeskonnatöö, et ega üks inimene ei tee midagi. Neweyt loomulikult tõstetakse ka Red Bullis esile, aga tema on see suur juht ja õpetaja, kes annab suuna kätte. Samas on Fallows öelnud, et ta õppis Neweylt seda, et kui tal on mingi idee, mingi insenerilahendus, seda rakendatakse ja see ei toimi, siis ei ole vaja jäärapäiselt nõuda, et oot-oot, ei-ei-ei; proovime edasi, ikka proovime edasi: mismoodi peaga läbi betoonseina ei saa`? Ikka saab! Siis võtad sammu tagasi, mõtled, et hästi, see ei toiminud, aga keegi pakkus mingi teise lahenduse, proovime siis seda. Fallows püüab sedasama põhimõtet järgida.

Klaari arvates on Aston Martinil Mercedese ees tänavusel hooajal üks põhiline trump ja selleks on aeg. "Kõigil võistkondadel on eelarvelae tõttu auto arendamiseks ühepalju raha kulutada, see peaks olema sel hooajal 135 miljonit dollarit. Sealt jäävad välja turunduskulud ja kolme tippjuhi ning võistlejate palgad tiimis. Lähtuvalt eelmise aasta tulemustest konstruktorite karika arvestuses on eelmise aasta edukamatel lubatud kasutada vähem arvutisimulatsioone auto arendamiseks ja ka tuuletunneliaeg proportsionaalselt väiksem. Kuna Aston Martin oli meeskondlikult eelmisel aastal seitsmes, siis neil on Mercedesest oluliselt rohkem ajalimiiti. Lisaks sellele, et neil on nüüd ka väga võimekad insenerid, on neil ka aega igasuguseid asju proovida rohkem kui on Mercedesel. See on Aston Martin eelis tänavusel hooajal."

"Ei maksa arvata, et Lance Stroll on lihtsalt rikka papa poeg, ta on päris kiire sõitja, seda ta on siin aegade jooksul tõestanud. Fernando Alonso on muidugi täiesti uskumatu mees. Vanust on palju esile toodud, aga kui sa oled neljarattalises rihmadega kinni tõmmatud, on see jutt natukene teine kui kõrgust hüpates. Need asjad ei ole päris võrreldavad," tõdes Klaar Aston Martini sõitjate kohta.

Kahe peale üheksa MM-tiitlit võitnud Lewis Hamilton ja Fernando Alonso Austraalia GP-etapi pjedestaalil Autor/allikas: SCANPIX/picture alliance / firo Sportphoto

Mis on Ferrari raskuste peamine põhjus, miks on neil nüüd nii raskeks läinud, et juba kui kaks etappi oli sõidetud, siis sisuliselt tahtsid mehed hooajale joont hakata alla tõmbama? "Seda on öelnud teisedki inimesed peale minu, et kõlab võib-olla natukene pahasti, aga vormel-ühele lähedamal seisvad isikud ütlevad, et Ferrari häda on alati kõige suurem siis, kui otsustusprotsessi juures on liiga palju itaallasi. Ja tänasel päeval see veel nii on. Kas Frederic Vasseur [Ferrari pealik] suudab nüüd selle meeskonna ümber kujundada nii nagu tema kunagine eelkäija Jean Todt suutis? Tõesti, seda Grande Casinot, nagu seda nimetatakse, seda tohutut emotsiooni on võib-olla liiga palju ja võib-olla on ka see, et tundub, et sellist sisemist heitlust on palju. Seda, mida suutis vältida Jean Todt, kui ta palkas tiimi Michael Schumacheri ja ülejäänud oli ajalugu. Tõsi, see võttis ka aastaid aega, et see team Schumacher seal Ferraris hakkaks edu saavutama. Võtmefiguurid olid väga paljuski rahvusvaheline seltskond. Ja Todt suutis seda ohjes hoida. Tänasel päeval tundub, et seda emotsiooni on seal liiga palju ja võib-olla need käsuliinid ei ole päriselt paigas."

Kui Red Bull on pikalt ees, siis kui palju põnevust võiks tavavaataja jaoks sellel hooajal olla? Kas tasukski jälgida Red Bulli sisedünaamikat ja seda, mis toimub eeldatavalt väga põnevas teise-kolmanda koha heitluses? "Tasub ikka kõike jälgida! Mis toimub Red Bulli sees, kuidas seal Perez ikkagi lõppkokkuvõttes hakkama saab ja palju talle võimalusi antakse, võimaldatakse tal saavutada seda, mida ta soovib. Ja muidugi on huvitav, et kuidas siis teised nüüd järgi jõuavad oma tehniliste lahendustega. Ei maksa unustada, et kuna Red Bull võitis eelmisel aastal konstruktorite karika, siis seeläbi on neil, nagu eelnevalt mainitud, ajaliselt vähem võimalik teha aerodünaamilisi arendusi. Teiseks on neil eelmisest aastast eelarvelae ületamisest ka karistus peal, mis tõmbas aerodünaamika arendamise aega veel kümme protsenti alla. Selles mõttes on Red Bull üsna kehvas seisus selle koha pealt, neil lihtsalt ei ole väga palju antud võimalusi autot arendada. Saab näha, kas teised suudavad sellise eelise või trumbi ära kasutada hooaja jooksul," mõtiskles Klaar.