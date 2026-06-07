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Antonelli jätkas võiduseeriat, Verstappen piirdus ühe ringiga

Vormelisport
Kimi Antonelli.
Kimi Antonelli. Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS
Vormelisport

Vormel-1 MM-etapi Monacos võitis sarja üldliider Kimi Antonelli (Mercedes), kes võttis viienda järjestikuse etapivõidu.

19-aastane Antonelli pääses rajale parimalt stardikohalt ja hakkas jõudsalt oma edu kasvatama. Võistluse esimese kolmandiku järel edestas ta lähimat jälitajat Lewis Hamiltoni (Ferrari) 10 sekundiga ning teise kolmandiku järel oli vahe paisunud 23-sekundiliseks.

Kümme ringi enne lõppu katkestati sõit punase lipuga Lance Strolli (Aston Martin) ja Charles Leclerci (Ferrari) avariide tõttu. 35-minutilise seisaku järel lubati vormelid uuesti rajale ning Antonelli suutis esikohta kaitsta ja võitjana finišisse veereda.

Teisena tuli üle finišijoone Hamilton (+6,271) ja kolmandana Pierre Gasly (Alpine). Gasly kukkus sõidu ajal määratud karistuse tõttu kokkuvõttes seitsmendaks ehk pjedestaali kolmandale astmele astus hoopis sõidu neljandana lõpetanud Isack Hadjari (Red Bull; +23,394).

Esikolmiku järel lõpetasid punktikohtadel veel Oscar Piastri (McLaren; +24,261), Liam Lawson (Racing Bulls; +26,553), Arvid Lindblad (Racing Bulls; +29,010), Gasly (+30,369), Alexander Albon (Williams; +33,413), Esteban Ocon (Haas; +37,140) ja Sergio Perez (Cadillac; +39,153).

Neljakordne maailmameister Max Verstappen (Red Bull) ei saanud stardis üldse liikuma. Kui tema masin lõpuks liikuma hakkas oli hollandlane vajunud võistlejaterivi lõppu ja tiim andis talle käsu kohe boksi sõita. Verstappen rohkem rajale ei läinud.

Verstappeni, Leclerci ja Strolli kõrval olid erinevatel põhjustel sunnitud katkestama ka valitsev maailmameister Lando Norris (McLaren), Valtteri Bottas (Cadillac), Oliver Bearman (Haas) ja Carlos Sainz (Williams).

Antonelli on seni sõidetud kuue etapiga kogunud 156 punkti. Talle järgnevad üldarvestuses Hamilton (90 p) ja tiimikaaslane George Russell (88 p).

Järgmine MM-etapp sõidetakse tuleval nädalavahetusel Hispaanias Kataloonia ringrajal.

Toimetaja: Henrik Laever

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