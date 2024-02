Klaar: Hamilton on kaotanud usu Mercedesesse

Neljapäeval selgus, et vormel-1 MM-sarja seitsmekordne maailmameister Lewis Hamilton lahkub algava hooaja lõppedes Mercedesest ning liitub Ferrariga. Vormeliekspert Tarmo Klaar ütles Vikerraadiole, et 39-aastane Hamilton ei ole kiirust kaotanud ning hakkab Ferrariga jahtima rekordilist kaheksandat MM-tiitlit.

Hamilton aktiveeris neljapäeval oma lepingus olnud niinimetatud lahkumisklausli ja lahkub 2024. aasta hooaja järel meeskonnast. Ferrari teatas seepeale, et on sõlminud britiga mitmeaastase lepingu, mille kogupikkust veel avaldatud ei ole.

"Siin hooaja lõpus sõlmiti uus leping Mercedese ja Hamiltoni vahel, kaheaastane leping. Tõsi, läbirääkimised olid väga rasked ja käisid terve hooaja. Aga ikkagi, mõned kuud on möödas ja siis ühtäkki Hamilton kasutab ära selle lepingupunkti, mis lubab tal lahkuda Mercedesest pärast 2024. aasta hooaega. Ütlen ausalt, mina ei osanud seda oodata," ütles Tarmo Klaar.

"Siin on mingisuguseid pudemeid tulnud, muuseas Mercedese tiimipealik Toto Wolff on teada andnud, et temale oli see täielik šokk, sest kolmapäeva õhtul pidid nad kokku saama ja arutama, mis eelmine hooaeg hästi ja halvasti läks, et uueks hooajaks atra seada," lisas Klaar. "Ja seal kohvilauavestluses Hamilton oli välja tulnud selle pommuudisega. See tabas Wolffi nagu välk lagipähe. Väidetavalt polnud kuskil varem selle kohta märki, et Hamilton midagi taolist võiks ette võtta."

Tarmo Klaar Autor/allikas: ERR

7. jaanuaril 39. sünnipäeva tähistav Hamilton liitub tuleva hooaja lõppedes legendaarse Ferrari meeskonnaga ning eesmärk tundub olevat kindel - rekordiline kaheksas maailmameistritiitel.

"Arvan, et ta nägi ära selle hooaja auto näitajad tuuletunnelis ja simulatsioonides ja ta on kaotanud usu Mercedesesse, nii nagu ta kaotas usu 2012. aasta lõpus McLarenisse ja siirdus Mercedesesse. See on minu jaoks analoogiline," arvas Klaar. "Ilmselt siin nüüd langesidki kokku kaks asjaolu: Ferrari teda väga tahtis ja Hamilton oli väga rahulolematu nende tehniliste arengutega, mis Mercedeses praegu toimuvad. Ja kolmas punkt on veel see, et Hamilton on jätkuvalt näljane, ta ei ole püssi põõsasse visanud ja tahab võita järjekordse MM-tiitli."

Klaar sõnas, et Mercedes näeb tõenäoliselt tulevikutähena 17-aastast itaallast Andrea Kimi Antonellit. "See on selline noormees, kes on praegu 17 aastat vana. Ta on kaks aastat järjest tulnud Euroopa meistriks kartautode ringrajasõidus, 2022 tuli ta Saksamaa ja Itaalia kahe riigi meistriks vormel-4 sarjas ja möödunud aastal võitis ta regionaalvormeli, kus üle-eelmisel aastal sõitis ka meie Paul Aron," ütles Klaar.

"Minu idee on, et Antonellis nähakse järgmist Kimi [Räikkoneni] või [Max] Verstappenit. Ajalooline mälu nähtavasti hakkas nüüd rolli mängima Mercedese juhtkonnal - omal ajal nad ju Verstappeni lasid käest. Jos Verstappen (Maxi isa - toim) pidas läbirääkimisi nii Red Bulli kui Mercedese ja Red Bull pakkus kohe 17-aastasele Max Verstappenile vormel-1 piloodi kohta, aga Mercedes seda ei pakkunud. Ülejäänud on ajalugu ja nüüd nähakse Antonellis samasugust andekust ja seda ei taheta käest lasta," jätkas ekspert.

Vormel-1 hooaeg algab 2. märtsil Bahreinis.