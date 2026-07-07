Verstappeni tulevik Red Bullis on endiselt lahtine

Pärast Suurbritannia GP-d, mis lõppes turvaauto taga, kerkisid taas päevakorda nii võistluse lõpetamise reeglid kui ka Max Verstappeni tulevik Red Bull Racingis.

BBC vormel-1 korrespondent Andrew Benson kirjutab, et kuigi Verstappen on selgelt rahulolematu Red Bulli konkurentsivõimega, ei tähenda tema raadioside ega avalikud kommentaarid tingimata seda, et ta valmistaks teadlikult ette lahkumist meeskonnast.

Verstappen soovib jätkuvalt võidelda võitude ja maailmameistritiitli nimel, kuid Red Bull pole viimastel hooaegadel suutnud talle piisavalt konkurentsivõimelist autot pakkuda. Eelkõige valmistavad muret auto tasakaaluprobleemid, mis on hollandlast saatnud juba ligi kaks aastat.

Kuigi Verstappenil kehtib leping Red Bulliga 2028. aasta lõpuni, sisaldab see tulemustega seotud klausleid, mis võivad lubada tal juba käesoleva hooaja lõpus meeskonnast lahkuda. BBC andmetel saab otsustav hetkubub oktoobris, mil klauslid võivad aktiveeruda.

Bensoni sõnul kaalub Verstappen enne otsuse tegemist kõiki võimalusi. Tema ja tema tiim peavad läbirääkimisi kõigi potentsiaalsete tippmeeskondadega, sealhulgas Mercedes, Scuderia Ferrari, McLareni ning loomulikult ka Red Bulliga.

Kuigi kõigil neil meeskondadel on järgmiseks hooajaks sõitjad juba lepinguga seotud, peetakse Verstappenit sedavõrd väärtuslikuks, et tema võimaliku liitumise korral oleks keeruline talle ära öelda.

Positiivse poole pealt on Red Bull saanud põhjust rõõmustada noore Isack Hadjari esituste üle. Prantslane on oma esimesel täishooajal olnud Verstappenile lähemal kui ükski Red Bulli meeskonnakaaslane pärast Daniel Ricciardot 2018. aastal.

Hadjar paikneb sõitjate arvestuses Verstappenist vaid ühe koha ja 24 punkti kaugusel ning kvalifikatsioonides on tema keskmine kaotus tiimikaaslasele olnud vaid umbes veerand sekundit.

Red Bulli meeskonnajuht Laurent Mekies kiitis noore sõitja arengut, rõhutades, et Hadjar teeb iga võistlusega sammu edasi ning õpib Verstappenilt pidevalt juurde.

Seetõttu võib Red Bulli jaoks vähemalt üks pikaajaline murekoht laheneda, milleks oli leida tiimi tugev teine sõitja. Samal ajal jääb aga suurim küsimus endiselt õhku: kas Verstappen usub, et just Red Bull suudab talle lähiaastatel taas tiitlivõimelise auto ehitada.