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BBC vormel-1 ekspert: Verstappeni üleminek McLarenisse oleks keeruline

Vormelisport
Max Verstappen
Max Verstappen Autor/allikas: SCANPIX/Alamy
Vormelisport

Max Verstappeni võimalik üleminek McLarenisse on viimasel ajal palju kõneainet tekitanud. BBC vormel-1 ekspert Andrew Benson leiab, et see oleks võimalik, kuid meeskonnale keeruline.

McLareni tegevjuht Zak Brown ütles hiljuti, et meeskond on oma praeguste sõitjate Lando Norrise ja Oscar Piastriga rahul ning Verstappenile kohta pakkuda ei saa. Samas kirjutab BBC, et hollandlane uurib siiski erinevaid võimalusi ning McLaren on üks meeskondadest, mida ta kaalub.

Samas kirjutab BBC, et Verstappen uurib erinevaid võimalusi ning McLaren on üks meeskondadest, mida ta kaalub. Hollandlasel on Red Bulliga leping 2028. aasta lõpuni, kuid selles on klausel, mis võib lubada tal hooaja järel lahkuda.

Bensoni sõnul peaks McLaren Verstappeni palkamiseks loobuma kas Norrisest või Piastrist. Lisaks peaks meeskond toime tulema olukorraga, kus kaks tippsõitjat võitlevad omavahel võrdselt.

Eksperdi hinnangul usub Verstappen, et suudab alistada iga meeskonnakaaslase ning seetõttu ei peaks McLareni senine süsteem talle probleemiks olema.

Kuigi Verstappeni palkamine tooks meeskonnale kaasa rohkem pingeid, oleks Bensoni sõnul tegemist sõitjaga, kes suudab pakkuda maksimaalset tulemust peaaegu igal nädalavahetusel.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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