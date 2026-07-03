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Verstappen kritiseeris F1 Lego paraadi: me ei ole klounid

Vormelisport
Max Verstappen
Max Verstappen Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Vormelisport

Neljakordne vormel-1 maailmameister Max Verstappen kritiseeris enne nädalavahetusel toimuvat British Grand Prix uut sõitjate paraadi, kus piloodid teevad ringi Lego klotsidest ehitatud miniautodega.

Vormel-1 ja Lego teatasid, et enne pühapäevast Briti GP-d sõidavad kõik 22 pilooti paraadringi Lego klotsidest valmistatud autodega.

Red Bull Racingu sõitja Verstappeni sõnul ei sobi selline ettevõtmine vormel-1 mainega.

"Eelistan kodus lastega Legodega mängida, mitte siin nendega sõita," ütles Verstappen. "Mulle meeldiks palju rohkem senine lahendus, kus kõik sõitjad on koos veoautol. See on lõbusam ja jätab ka professionaalsema mulje."

Hollandlane lisas, et vormel-1 sõitjad ei peaks tema hinnangul sellises olukorras välja nägema nagu lapsed ja klounid, kes üritavad üksteisele otsa sõita.

"Ma ei usu, et vormel-1 seda vajab, aga eks see ole nende otsus," sõnas ta.

Sarnane paraad peeti ka mullu Miami etapil, kus sõitjad jagasid kahekohalisi paraadautosid. Toona põrkasid mitmed autod omavahel kokku ning rajale pudenes ka Lego klotse.

Vormel-1 kommertsdirektor Emily Prazer ütles, et Lego paraadi eesmärk on näidata spordiala teistsugusest küljest ja pakkuda pealtvaatajatele meeldejäävat vaatemängu.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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