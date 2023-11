Ralliportaal: M-Sport peab läbirääkimisi Tänaku võimaliku asendajaga

Briti ralliportaali Rallyfish kirjutab, et M-Spordi autoralli meeskond on asunud kõnelusi pidama Oliver Solbergiga.

22-aastane Solberg tegi mullu oma WRC debüütaastal Hyundai roolis kaasa kaheksal rallil, kuid Hyundai ei soovinud hooaja järel rootslase lepingut pikendada. Tänavu võistleb Solberg Rally2 tasemel Škoda meeskonnas.

Rallyfishi andmetel on Solbergi M-Spordi ridadesse toomine tiimi omaniku Malcolm Wilsoni algatus. Solbergide perekond ja Wilson on ammused tuttavad, kuna Wilson andis 1999. aastal MM-sarjas võimaluse Oliveri isale Petter Solbergile. Ühtlasi tõi ralliportaal välja, et M-Sport on varemgi noorte sõitjate arengusse panustanud ning Solbergi palkamine võib meeskonda sponsorite näol lisarahastust tuua.

Solberg kommenteeris lühidalt oma tulevikuplaane pärast Tšiili MM-rallit. "Soovin, et mul oleks mingisugune variant, aga praegu pole mul ühtegi pakkumist (WRC-st - toim). Ma näen kõvasti vaeva ja loodetavasti suudame midagi välja mõelda. Olen varasemalt korduvalt öelnud, et minu unistus on Rally1 autosse naasta. Aga kui seda ei juhtu, siis pean sellega leppima ja Rally2-s edasi võistlema."

M-Sport pole veel järgmiseks hooajaks ühegi sõitjaga lepingut sõlminud. Tiimi senine esinumber Ott Tänak sõidab tulevast hooajast Hyundai meeskonnas.