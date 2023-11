Esapekka Lappi tulevik sai selgeks

Kui sel hooajal sõitsid Lappi ja Janne Ferm kõigil MM-rallidel, siis järgmisel hooajal jagavad soomlased kolmandat autot ning täishooaega kaasa ei tee. Hyundai pealiku Cyril Abitebouli sõnul saab Lappi peamiseks ülesandeks olema meeskonna põhisõitjate Ott Tänaku ja Thierry Neuville'i toetamine.

"Esapekka ülesanne on toetada Otti ja Therry'd ja samuti tegeleda auto arendamisega. Ta on näidanud, et on selles väga pädev. Usun, et meie uus kolmik aitab meil kõik eesmärgid täita ja rohkem võite tuua," ütles Abiteboul pressiteate vahendusel.

Lappi ise märkis, et Hyundais jätkamine valmistab talle palju rõõmu. "Tunnen end Hyundais väga mugavalt. Oleme loonud tugeva side ja demonstreerinud, et meil on eduks kõik vajalik olemas. Mul on endiselt tahet areneda ja häid tulemusi saavutada. Ma tahan võita just Hyundais, nii et järgmine hooaeg tuleb kindlasti mitmes mõttes huvitav," sõnas soomlane.

Lappi on tänavu esikolmikusse mahtunud neljal MM-rallil: Sardiinias saavutas ta teise koha ning Horvaatias, Portugalis ja Eestis lõpetas soomlane kolmandal kohal. Enne hooaja viimast rallit Jaapanis asub Lappi MM-sarja üldarvestuses 98 punktiga kuuendal kohal.