Las Vegases olid varajastel tundidel nobedaimad Ferrarid

Las Vegase GP esimene vabatreening katkestati kõigest üheksa minut järel, kuna rajal oli purunenud kanalisatsioonikaevu luuk, mis lõhkus Sainz Jr. ja Esteban Oconi (Alpine) vormeleid. Rahvusvaheline Autoliit (FIA) teatas seepeale, et kogu võistlusrada kontrollitakse uuest üle ja seega algas teine vabatreening alles kohaliku aja järgi kell 2 öösel.

90-minutiliseks pikendatud treeningul kiireimat aega näidanud Leclerc (1.35,265) edestas tiimikaaslast 0,517 sekundiga, kolmas oli vanameister Fernando Alonso (Aston Martin; +0,528).

Hispaanlasele järgnesid Sergio Perez (Red Bull; +0,820) ja Valtteri Bottas (Alfa Romeo; +0,864). MM-tiitli kindlustanud Max Verstappen (Red Bull) sai kirja paremuselt kuuenda aja (+0,918) ning seitsmekordne maailmameister Lewis Hamilton (Mercedes) oli üheksas (+1,398).

Las Vegase GP ajasõit algab laupäeval Eesti aja järgi kell 10 ning põhisõit pühapäeval kell 8.

