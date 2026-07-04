Antonelli hõivas esimese stardiruudu
Vormel-1 sarja hooaja üheksandal etapil Suurbritannias Silverstone'i ringrajal stardib pühapäevases põhisõidus esikohalt Kimi Antonelli (Mercedes).
MM-sarja üldliider sai oma kiireimal ringil kirja aja 1.28,11 ning teenis kvalifikatsioonis esikoha viiendat korda sel hooajal. Ta edestas teiseks tulnud Charles Leclerci (Ferrari) 0,175 sekundiga. Teisest stardireast saavad põhisõidus lähte kodupubliku ees võistlevad Lewis Hamilton (Ferrari; +0,347) ja George Russell (Mercedes; +0,370).
Viiendalt kohalt alustab Isack Hadjari (Red Bull; +0,635) ja tema kõrvalt stardib mullu sel ringrajal etapivõidu teeninud valitsev maailmameister Lando Norris (McLaren; +0,766). Nende järel teenisid seitsmenda ja kaheksanda koha neljakordne maailmameister Max Verstappen (Red Bull; +0,782) ja Oscar Piastri (McLaren; +0,921).
Suurbritannia GP põhisõit algab pühapäeval Eesti aja järgi kell 17.00.
QUALIFYING CLASSIFICATION— Formula 1 (@F1) July 4, 2026
Antonelli takes his fifth pole of the season #F1 #BritishGP pic.twitter.com/v1n94s0gej
Toimetaja: Henrik Laever