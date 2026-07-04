Antonelli hõivas esimese stardiruudu

MM-sarja üldliider sai oma kiireimal ringil kirja aja 1.28,11 ning teenis kvalifikatsioonis esikoha viiendat korda sel hooajal. Ta edestas teiseks tulnud Charles Leclerci (Ferrari) 0,175 sekundiga. Teisest stardireast saavad põhisõidus lähte kodupubliku ees võistlevad Lewis Hamilton (Ferrari; +0,347) ja George Russell (Mercedes; +0,370).

Viiendalt kohalt alustab Isack Hadjari (Red Bull; +0,635) ja tema kõrvalt stardib mullu sel ringrajal etapivõidu teeninud valitsev maailmameister Lando Norris (McLaren; +0,766). Nende järel teenisid seitsmenda ja kaheksanda koha neljakordne maailmameister Max Verstappen (Red Bull; +0,782) ja Oscar Piastri (McLaren; +0,921).

Suurbritannia GP põhisõit algab pühapäeval Eesti aja järgi kell 17.00.