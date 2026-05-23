Russell alustab Kanada sprindivõistlust esikohalt
Vormel-1 MM-sari jätkub viienda etapiga Kanadas, kus sprindivõistluse kvalifikatsioonis oli kiireim George Russell (Mercedes).
Russell edestas 0,068 sekundiga enda tiimikaaslast, MM-sarja üldliidrit Kimi Antonellit. Järgnesid McLarenid: Lando Norris kaotas Russellile 0,315 sekundit ja edestas tiimikaaslast Oscar Piastrit 0,019 sekundiga.
Ka edasi oli järjestus tiimide kaupa – Ferrari mehed Lewis Hamilton ja Charles Leclerc olid vastavalt viies ja kuues, järgnesid Red Bullid Max Verstappen ja Isack Hadjar.
Sprint sõidetakse Eesti aja järgi kell 19, põhivõistluse kvalifikatsioon algab kell 23.
