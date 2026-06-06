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Ferrari piloodid olid vabatreeningutel heas hoos

Vormelisport
Lewis Hamilton.
Lewis Hamilton. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Vormelisport

Vormel-1 MM-sarja hooaeg jätkub sel nädalalõpul Monaco GP-ga. Reedel toimunud vabatreeningutel näitasid parimat minekut Ferrari piloodid Charles Leclerc ja Lewis Hamilton.

Ferrari teenis mõlemas sessioonis kaksikvõidu. Leclerc edestas esimesel vabatreeningul Hamiltoni 0,226 ja Max Verstappenit (Red Bull) 0,513 sekundiga. Teises sõidus oli Hamilton tiimikaaslasest 0,111 sekundit nobedam, kolmanda koha hõivas taas Verstappen (+0,168).

Esikolmikule järgnesid mõlemal korral Mercedesed. MM-sarja üldliider Kimi Antonelli saavutas esmalt neljanda koha (+0,559) ja oli seejärel George Russelli (+0,379) seljataga viies (+0,503).

Valitsev maailmameister Lando Norris (McLaren) sai esimesel treeningul kuuenda koha (+1,313). Teisel treeningul piirdus ta kaheksa ringiga ja protokolli läks kirja 19. koht (+2,248).

Kolmas vabatreening sõidetakse laupäeva lõunal ning kvalifikatsioon algab Eesti aja järgi kell 17.00.

MM-sarja üldarvestuses esikohta hoidval Antonellil on 131 punkti. Teist kohta hoiab Russell (88 p) ja kolmandat kohta Leclerc (75 p), kes edestab Hamiltoni kolme punktiga.

Toimetaja: Henrik Laever

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