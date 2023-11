Las Vegase vabatreening tuli katkise kaevuluugi tõttu katkestada

Esimesena sõitis lahti tulnud kaevuluugi pihta Carlos Sainz Jr (Ferrari), lõhkudes enda autot, seejärel vigastas enda sõiduvahendit samal moel ka Esteban Ocon (Alpine) ning siis otsustasid kohtunikud vabatreeningu peatada, vahendab BBC.

Ferrari tiimiboss Frederic Vasseur ütles, et Sainzi autol sai viga kere, mootor ning aku ja juhul kui teine vabatreening peetakse, jääb Sainz sealt kõrvale. Vasseuri sõnul lähevad parandustööd väga kalliks maksma.

Rahvusvaheline Autoliit (FIA) teatas, et kogu võistlusrada kontrollitakse uuest üle ja veendutakse, et ülejäänud kaevuluukidega sarnaseid probleeme pole. Seetõttu lükati teise vabatreeningu algust kaks tundi edasi ja see algab nüüd kohaliku aja järgi kell 2 öösel ehk Eesti aja järgi kell 12 ning see pikendati 90-minutiliseks.