Swiatek alistas Sabalenka ja säilitas esikohalootuse

Swiateki 2:1 eduseisul enne Sabalenka servi laupäeval pooleli jäetud kohtumise võitis poolatar lõpuks kindlalt 6:3, 6:2. Väljakule naastes murdis Swiatek kohe valgevenelanna servi ja sellest avaseti võitmiseks piisas. Teises setis murdis ta Sabalenka servi kahel korral, ise päästis Swiatek mängu jooksul kaks murdepalli.

Swiatekile oli see tänavuse hooaja 67. mänguvõit, sellega kordas ta enda eelmise hooaja saldot.

Kogu nädala aastalõputurniiri kimbutanud vihma tõttu esmaspäevale lükkunud finaalis läheb Swiatek vastamisi ameeriklanna Jessica Pegulaga (WTA 5.). Juhul kui Swiatek suudab ka Pegula alistada, tõuseb ta tagasi maailma esireketiks. Sabalenka lükkas Swiateki esikohalt 11. septembril.

See on sel sajandil viies kord, kui WTA finaalturniiril on mängus ka edetabeli esikoht. Viimati juhtus see 2009. aastal, kui Serena Williamsil õnnestus turniirivõiduga taas esimeseks tõusta.

Nii Pegula kui Swiatek on aastalõputurniiril võitnud kõik senised mängud, Swiatek loovutas teel finaali vaid 19 geimi, Pegula 22.

Pegula ja Swiatek on varem omavahel mänginud kaheksal korral ja Swiatek juhib mängudega 5:3. Sel aastal on nad juba kolm korda vastamisi olnud – jaanuaris United Cupil sai Pegula kindla 6:2, 6:2 võidu, seejärel Doha turniiri finaalis jäi Swiatek peale 6:3, 6:0 ning viimati mängisid nad suvel Montrealis, kus poolfinaalis sai 6:2, 6:7 (4), 6:4 võidu Pegula.

Alates 1975. aastast, kui alustati WTA edetabelit, on Pegula esimene, kes on finaalturniiril läinud vastamisi edetabeli nelja parema mängijaga. Seni on tal kirjas võidud esinumbri ning kolmanda ja neljanda reketi üle.