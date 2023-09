VIDEO | Evans andis rehvidele valu, aga need ei pidanud vastu

Evans näitas katse alguses kõige paremaid vaheaegu, edestades näiteks Ott Tänakut (M-Sport) Ford kümne kilomeetri peal 1,3 sekundiga. Paraku ei pidanud pehmed rehvid 28,72-kilomeetrist valu siiski vastu.

Katse lõpuosas lõhkesid üksteise järel mõlemad tagumised rehvid ja kokkuvõttes loovutas kõmri võrdluses Tänakuga 56,2 sekundit. See tähendas, et kui virtuaalselt oli vahe liidriga mingi hetk alla 20 sekundi, siis lõpuks segelt üle minuti.

Drama on the final stage of the morning as @ElfynEvans drops two places with two tyre delaminations pic.twitter.com/o1ujE073e8 — World Rally Championship (@OfficialWRC) September 30, 2023

Evansist läksid üheksanda katsega mööda Hyundai sõitjad Teemu Suninen ja Thierry Neuville. Tahapoole jäi tiimikaaslane Kalle Rovanperä (Toyota), kellega Evans peab tiitliheitlust ja sündmuste selline areng tuli kindlasti kasuks just soomlasele.

Evans tunnistas pärast hommikust ringi, et tal olid hoolduspargist lahkudes omad kahtlused. "Loomulikult oli otsus juba eelmine õhtu langetatud. Pärast esimest katset üritasime sõita sujuvalt, aga kulumine oli nii suur, et juba teadsime, et oleme pisut plindris," lausus ta DirtFishile.

Aga miks Toyota panustas pehmele rehvisegule? "Peamiselt seetõttu, et eile hommikul oli pidamine nii kehv ja samuti olid ka temperatuur hommikul madal, aga mõistagi sõid need katsed rehve kõvasti," vastas Evans. "See oli lihtsalt viga."