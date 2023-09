Paul Aron: loodetavasti saan järgmiseks hooajaks vormel-2 sarja

19-aastane eestlane võitis hooaja jooksul ühe sprindisõidu ja jõudis veel sprindis või põhisõidus kokku veel kolmel korral pjedestaalile.

"Maailma kolmas on tubli tulemas ja eriti esimesel hooajal. Vormelispordis on reaalset sõiduaega väga vähe ja eriti vormel-3 sarjas, kus nädalavahetusel on 40 minutit trenni ja kohe hakkab kvalifikatsioon," lausus Aron ERR-ile.

"Aega on väga vähe ja uustulnukana on esimene aasta väga raske. Seetõttu võib ka kolmanda kohaga rahul olla. Kuigi peab mainima, et oli ka võimalus teine koht võita ja seetõttu oli viimaselt etapilt äratulek natuke pettumust tekitav."

"Kui vaatame statistikat, siis kogu aasta peale kokku olin mina keskmiselt kõige kiirem," jätkas eestlane. "Mis on kindlasti hea statistika. Aga kindlasti ei piisa vormel-kolmes ainult kiirusest ja kõige tähtsam on stabiilsus."

"Sest nagu ütlesin - sõiduaega on väga vähe ja igal nädalavahetusel on uus rada. Sõitjatel tuleb palju vigu. Stabiilsus on väga tähtis ja varasematel aastatel on see olnud peamine, mis on mind tagasi hoidnud. See aasta töötasin selle kallal väga ja lõpuks olin ka kõige stabiilsem sõitja. Töö poolest olen sel aastal väga rahul."

Kui individuaalselt tuli Aron kolmandaks, siis Prema võistkond teenis esikoha tiimide arvestuses. "Kuigi sõitjatega ei suutnud me tiitlit võita, siis meeskondlik tiitel kindlasti tähendas neile ja ka mulle väga palju," lausus vormelisõitja.

"Olen Prema meeskonnaga juba väga mitu aastat võidu sõitnud ja ka eelmisel aastal suutsin ma aidata meeskonnatiitli võita. Suur au minule ja loodetavasti ka neile."

Järgmise hooaja osas plaanid veel sajaprotsendiliselt paigas ei ole. "Vaadates debüüthooaega oli näha, et tegin väga suure arengu oma sõiduga. Kui mõtleme, siis loogiline on teha samm vormel-kahte ja see on ka meie plaan," lausus ta.

"Loodetavasti saab lähiajal mingeid uudiseid tuua, aga hetkel ma palju öelda ei saa. Tegelikult on juba kahe nädala pärast võimalus suurema autoga võidu sõita ja loodetavasti ka järgmisel aastal vormel-2 sarjas sõita."

Aron kuulub Mercedese noortesüsteemi. Kui kaugel on vormel-1? "See on väga keeruline küsimus. See vormelimaailm ei ole üldse etteaimatav," vastas Aron.

"Ideaalses plaanis oleks teha järgmine aasta vormel-2 sarjas tubli aasta ja ülejärgmine aasta vormel-ühes sõita, aga nagu teame, siis see maailm nii ei käi ja mitu asja peab kokku langema. Loodetavasti lähiaastatel see võimalus tekib ja oleks suur au Eesti lipp vormel-ühe sõitjatega kokku panna.