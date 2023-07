Paul Aron teenis karjääri esimese etapivõidu F3 sarjas

Kaheksandalt positsioonilt startinud Aron sai vihmastes oludes hea stardi, tõusis juba kaheksandaks ringiks teisele kohale ning hakkas jälitama tema ees sõitnud hispaanlast Pepe Martit (Campos Racing).

Pärast turvaauto rajal käimist 11. ringil kahandas Aron hispaanlasega jõudsalt vahet, kaks ringi enne võistluse lõppu läksid Aron, Marti ja itaallane Gabriele Mini (Hitech Pulse-Eight) raja kolmandasse kurvi sisuliselt kõrvuti ning olukorras väljus võitjana eestlane.

Mini kerkis järgmises kurvis Martist mööda ning lõpetas hiljem teisena (+1,469), kolmas oli Caio Collet (Van Amersfoort Racing; +4,978) ja Marti pidi leppima kuuenda kohaga.

"Emotsioonid on laes," tõdes õnnelik Aron pärast võitu. "Alustasime kaheksandalt kohalt, näitasime märgades tingimustes suurepärast tempot ja Prema oli taas hiilgav. Auto oli suurepärane ning võistlus nauditav. Meil õnnestus tagant ette tõusta ja võidukalt lahkuda. Oleme kogu nädalavahetuse näidanud head minekut, seega õnnestub meil loodetavasti põhisõidus samamoodi jätkata."

Tänavu F3-s debüteerinud Aroni jaoks on see võistlussarjas debüütvõiduks, kahel korral on ta olnud kolmas.