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Vormel-E loodab paari aasta jooksul näha stardirivis ka naissõitjaid

Vormelisport
Vormel E maailmameistrivõistlused
Vormel E maailmameistrivõistlused Autor/allikas: SCANPIX/PA
Vormelisport

Vormel-E tegevjuht Jeff Dodds loodab, et naissõitjad jõuavad sarja põhisõitu juba järgmise kahe kuni kolme aasta jooksul.

Doddsi sõnul plaanib elektrivormelite sari peagi oluliselt laiendada naissõitjatele mõeldud programmi. Eesmärk on anda naistele rohkem võimalusi võistlusautodega sõita ja valmistada neid ette tipptasemel võistlusteks.

"Usume, et mehed ja naised saavad motospordis võrdselt võistelda, kuid praegu ei ole tingimused selleks võrdsed," ütles Dodds Reutersile.

Vormel-E-s on alates sarja loomisest 2014. aastal võistelnud kolm naist. Viimane neist oli šveitslanna Simona de Silvestro, kes osales sarjas 2016. aastal. Vormel 1-s on naiste osalemine olnud veelgi haruldasem.

Vormel-E on viimased kaks aastat korraldanud naissõitjatele eraldi teste, kus nad saavad proovida praeguseid võistlusautosid samades tingimustes nagu sarja põhisõitjad.

Nüüd soovib sari sellest sammu edasi astuda. "Seni oleme keskendunud peamiselt testimisele, kuid tahame luua naistele palju rohkem võimalusi nendesse autodesse istuda ja vahet vähendada," rääkis Dodds.

Tema sõnul on eesmärk näha kahe kuni kolme aasta pärast naisi võistlemas juba meistrivõistluste tasemel koos sarja praeguste tippsõitjatega.

Selleks vajab Vormel-E ka meeskondade tuge. Doddsi sõnul on enamikul tiimidest juba naissõitjad oma arendusprogrammides ning meeskonnad on valmis neile rohkem võimalusi andma.

"Palume neil järgmisel hooajal teha nende sõitjatega järgmine samm. Mul on hea meel öelda, et meeskonnad suhtuvad sellesse väga positiivselt ja tahavad seda teha," ütles Dodds.

Londoni võistlusnädalavahetusega lõpeb Vormel-E senine ajastu, sest järgmisel hooajal võetakse kasutusele uus neljanda põlvkonna auto. Uus masin on senisest kiirem ja kergem ning Doddsi hinnangul võib see anda sarjale uue arengutõuke.

"Meie jaoks on see murdepunkt. See on tohutu võimalus kasvuks," sõnas Vormel-E juht.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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