Aron jäi õnnetusterohke põhisõidu järel vormel-3 sarjas kolmandaks

Õnnetusterohke põhisõit pandi mitmel korral pausile ning hooaeg pälvis pingelise sprindiga, kui sõit üks ring enne lõppu taas käima lükati. Laupäevase sprindisõidu katkestama pidanud eestlane käis sõidu alguses hetkeks rajalt välja ning loovutas koha, kuid teenis selle hiljem tagasi ning lõpetas hooaja viimase põhisõidu seitsmenda kohaga (+2,136).

Pühapäeval teenisid britid kolmikvõidu: esimesena lõpetas Jonny Edgar (MP Motorsport; 47.05,178), teisena ületas finišijoone Zak O'Sullivan (Prema; +0,287), kolmanda koha pälvis Taylor Barnard (Jenzer Motorsport; + 0,825).

Your provisional Feature Race top 10 in Monza! #ItalianGP #F3 pic.twitter.com/8JGIBP91to

Tridenti meeskonna piloot Gabriel Bortoleto oli üldvõidu juba kindlustanud, kuid jäi viimasel etapil põhisõidus veel viiendaks ja lõpetas hooaja 164 punktiga. Üldarvestuses jäi teiseks O'Sullivan (119 punkti), Paul Aron jäi vormel-3 sarjas hooaja peale kolmandaks (112 punkti).

Pühapäevasele põhisõidule läks eestlane vastu samuti kolmanda kohaga, kuid tema ees oli 110 punktiga Franco Colapinto (MP Motorsport). Argentiinlane pidi sõidu juba esimesel ringil katkestama, mis lubas O'Sullivanil ja eestlasel temast mööda hüpata. Colapinto langes üldarvestuses teiselt kohalt neljandaks ning edestas samuti pühapäeval katkestanud Pepe Martit (Campos Racing) viie silmaga.

Prema Racing teenis teist hooaega järjest tootjate arvestuses esikoha. O'Sullivan, Aron ja rootslane Dino Beganovic kogusid hooaja peale 327 punkti, edestades teiseks jäänud Tridenti meeskonda 19 punktiga. Kolmandaks jäi MP Motorsport 194 punktiga, Campos oli 179 punktiga neljas.

THE SU-PREMA-CY CONTINUES! @PREMA_Team are Teams' Champions for the fourth time in five seasons! #ItalianGP #F3 pic.twitter.com/8NDLiZkKUP