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Tallinn premeeris Jefimovat koos teiste tiitlivõistluste medalistidega

Ujumine
Eneli Jefimova ja Henry Hein.
Eneli Jefimova ja Henry Hein. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Ujumine

Tallinna linn premeeris mitte-olümpiaalade tiitlivõistlustel kõrgeid kohti saavutanud tallinlastest sportlasi ja nende treenereid eduka esinemise eest.

Möödunud aasta lõpus Poolas toimunud lühiraja ujumise Euroopa meistrivõistlustel kaks kuldmedalit võitnud Eneli Jefimovat premeeris Tallinna linn 6000 ja tema treenerit Henry Heina 1500 euroga.

Maikuus Poolas toimunud lamades surumise maailmameistrivõistlustel pronksmedali teeninud Karmen Kaljulale määrati 750 euro suurune preemia. 

Möödunud aasta lõpus Türgis toimunud kabe noorte maailmameistrivõistlustel pronksmedali võitnud Priit Lokotar teenis 500 ja tema treener Heinar Jahu 250 euro suuruse preemia.

"Medalid ei sünni juhuslikult. Iga kõrge koht tiitlivõistlustel tähendab pikki treeninguid, distsipliini, tagasilööke ja uuesti proovimist. Mul on väga hea meel, et Tallinnas on sportlasi, kes jõuavad oma alal maailma ja Euroopa tippu, ning treenereid, kelle töö aitab neil sinna jõuda. Selliseid saavutusi tuleb märgata ja väärtustada," sõnas kultuuri- ja spordivaldkonna abilinnapea Monika Haukanõmm. 

Tallinna linn määrab mitte-olümpiaalade tiitlivõistluste preemiad kaks korda aastas koguneva hindamiskomisjoni otsuse alusel.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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