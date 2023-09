Neljas eestlasest slämmivõitja Ojakäär: see pole mulle veel kohale jõudnud

18-aastane Ojakäär ja temast aasta noorem rootslane Max Dahlin alistasid finaalis kuuendana asetatud Federico Bondioli (Itaalia) ja Joel Schwärzleri (Austria) 62 minutiga 3:6, 6:3, 11:9.

"Alustasime aeglaselt, seal olid vihmapausid, äikesepilved. Alguses oli väike närv ja kohe ei leidnud rütmi. Esimese seti küll kaotasime, aga võimalusi oli meil rohkem. Teises saime kätte ja kiire lõppmäng on alati 50-50. Seal tuleb lihtsalt iga punkti eest võidelda ja tuleb nagu tuleb. Natuke on õnne ka vaja," rääkis Ojakäär ERR-ile.

Ojakäärust sai neljas eestlane, kes slämmiturniiril triumfeerinud. 1959. aastal võidutses Wimbledoni noorteturniiril Toomas Leius, 2001. aastal Prantsusmaa lahtistel Kaia Kanepi ning 2016. aastal Wimbledonis koos praegu maailma tippude sekka kuuluva Stefanos Tsitsipasega Ojakääru treener Kenneth Raisma.

"Ma arvan, et see ei ole mulle veel täielikult kohale jõudnud. Tunnen enda üle uhkust. Esimene asi, mis ta [Raisma] mulle pärast mängu ütles, oli, et nüüd ta ei saa mulle enam midagi ette heita; nüüd olen tema saavutused üle teinud," naeris Ojakäär.

Ojakääru paariliseks on Karlstadist pärit Max Dahlin, kellega hakati koos mängima liivahooaja alguses. "Meil oli plaan mängida nii Prantsusmaa lahtistel kui Wimbledonis, aga mul olid tervisehädad ja tema ei saanud ka Prantsusmaal mängida. Paarilisena on ta väga hea, serv on tugev, palli lööb, volles on kindel. Inimesena ka väga tore, ei ole midagi halba öelda," iseloomustas Ojakäär partnerit.

"Oma arenguga olen kindlasti rahul. Kui saan trenni teha ja turniire mängida, siis tase kogu aeg ühtlaselt tõuseb. Mingid kohad on, kus saaks paremini: hoida tervis korras ja saada füüsiliselt tugevamaks," sõnas noor eestlane, kelle järgmiseks eesmärgiks on triumfeerida 15 000 dollari suuruse auhinnafondiga Futures-turniiril.