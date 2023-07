Eesti tennise tulevikutähte vaevab seletamatu tervisehäda

2016. aasta Wimbledoni noorte paarismängu võitja Kenneth Raisma näpunäidete järgi harjutav Oliver Ojakäär on tänavusel hooajal mänginud elu parimat tennist ja tõusnud juunioride maailma edetabelis kümnendale kohale (praegu 13.). Selle kõrval on Ojakäär võidelnud tülika tervisehädaga, mis on süvenenud nii raskeks, et tal on praegu keeruline treppi mööda käia, kirjutab Delfi Sport.

Mis Kõrvekülast pärit noorele tennisetalendile vaevusi põhjustab, pole tema tiimile veel teada.

Praeguseks on Ojakääru treeningukoormus minimaalne. "Ta käib ülepäeviti jõusaalis ja tegeleb madalal pulsil oma teatud nõrkade kohtadega. Kui ta koormust saab ja pulss kõrgemale tõuseb, hakkab tal kohe kehv," sõnas Raisma. "Nii kui sadat meetrit jooksen, käib pea ringi ning süda taob nii, nagu tahaks välja tulla," selgitas tennisist ise.

Ojakäärule on viimastel nädalatel tehtud nii kopsu- kui ka südameuuringuid, teda on risti-põiki uurinud spordiarst, vereanalüüsid on korras. Kardeti mononukleoosist tekkinud südamelihasepõletikku, kuid esmaspäeval teada saadud südame MRT tulemused välistasid selle.

Peamegi nüüd nõu pidama, mis uuringuid veel saab teha või kuidas asjale läheneda," lisas Raisma.

