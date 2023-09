Oliver Ojakäär võitis paarismängus USA lahtiste noorteturniiri

Ojakäär ja Dahlin alistasid finaalis kuuendana asetatud Federico Bondioli (Itaalia) ja Joel Schwärzleri (Austria) 62 minutiga 3:6, 6:3, 11:9.

Esimeses setis loovutasid Ojakäär ja Dahlin teises geimis oma pallingu, aga see oli ka ainus servigeim, mille nad kaotasid. Teises setis vahetasid paarid geimivõite kuni seisuni 3:2, mil Ojakäär ja Dahlin läksid murdega ette ja teenisid lõpuks 6:3 setivõidu.

Otsustavas lõppmängus jäid Ojakäär ja Dahlin 1:3 kaotusseisu. Vastastel oli seisul 9:7 kaks matšpalli kasutada, ent mõlemad jäid realiseerimata ning seejärel võitis Eesti-Rootsi duo kaks punkti järjest ja ühtlasi kogu kohtumise.

Ojakäär ja Dahlin lõid neli ässa ning võitsid 86% esimeselt servilt mängitud punktidest. Vastased ei löönud ühtegi ässa ja teenisid esimeselt servilt 69% punktidest. Äralööke kogunes Ojakääril ja Dahlinil 26 ning lihtvigu 16, seevastu Itaalia-Austria paar tegi 21 äralööki ja 18 lihtviga. Kõikidest mängitud punktidest võitsid Ojakäär - Dahlin 67 ja Bondioli - Schwärzler 56.

Ojakäär kordas oma treeneri Kenneth Raisma saavutust, kes võitis 2016. aastal koos Stefanos Tsitsipasega Wimbledonis noormeeste paarismänguturniiri.

Neidude paarismängus võidutses kaheksandana asetatud Mara Gae (Rumeenia) - Anastasiia Gureva (Venemaa). Noormeeste üksikmängu tiitli teenis 17-aastane brasiillane Joao Fonseca, kes alistas ameeriklasest eakaaslase Learner Tieni 4:6, 6:4, 6:3. Neidude finaalis sai 18-aastane ameeriklanna Katherine Hui jagu 16-aastasest tšehhitarist Tereza Valentovast 6:4, 6:4.

