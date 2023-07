Rene Mandri: Prantsusmaa velotuuri võtmekoht oli temposõit

Teist aastat järjest jäi konkurentidele kättesaamatuks taanlane Jonas Vingegaard, kes edestas kokkuvõttes teiseks tulnud Tadej Pogacari seitsme ja poole minutiga. "Kui sa kaks aastat järjest Prantsusmaa velotuuri võidad, siis võib küll öelda, et Vingegaard on hetkel maailma parim mitmepäevasõitja. Teistmoodi ei saakski arvata," märkis Mandri.

"Suures pildis on väga raske öelda, mis on tema edu saladus. Kui võtame konkreetselt Prantsusmaa velotuuri ja tema duelli Pogacariga, siis Vingegaardil oli Pogacariga võrreldes parem ettevalmistus. Vingegaard on ka natukene parem temposõitja kui Pogacar. Ma ei oska öelda, kuidas on võimalik temposõidus nii suuri vahesid sisse sõita, aga see temposõit oli kindlasti velotuuri võtmekoht ja tegelikult Pogacar seal ka murdus," lisas Mandri.

Mandri sõnul ei õppinud Pogacar eelmise aasta eksimusest. "On teada, et pärast teist puhkepäeva on alati selline võtmekoht, kus võib murdumine toimuda. Pogacar murdus ka eelmisel aastal kolmandal nädalal ja tänavu juhtus täpselt sama asi."

Vingegaard kinnitas viimase etapi eel, et osaleb koos tiimikaaslase Primoz Rogliciga augusti lõpus algaval Vueltal ehk Hispaania velotuuril. Taanlane pole kunagi enda karjääris ühel aastal kahel suurtuuril osalenud.

"Vueltalt on puudu veel Tadej Pogacar. Kui tema sinna läheks, siis tuleks väga kihvt võistlus. Praegu oli Prantsusmaa velotuuril duell, aga kõik tahaksid nende kahe kõrval näha Giro (Itaalia velotuuri - toim) valitsejat Roglicit. Samuti saaks siis näha, kes kelle jaoks tööle hakkab. Võib-olla panevad mõlemad mehed enda eest. Vueltal lisandub ka Remco Evenepoel, kes on samuti suur talent, kes tahab suurtuuridel tegusid teha," rääkis Mandri.

Millised on Rein Taaramäe võimalused Vueltal? "Rein on etapipüüdja. Kui tal on hea päev, siis ta läheb etapivõitu jahtima. Ma ei usu, et ta kokkuvõttes väga kõrgesse mängu sekkub. Pigem on ikkagi etapivõit see, mis tal ihu vahel on."