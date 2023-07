Tourist kurnatud Pogacar osaleb ikkagi ka MM-il

Pogacar ja Vingegaard pidasid tänavusel Touril maha hiilgava duelli, aga sloveen väsis kolmandal nädalal ning tunnistas pärast Pariisi jõudmist, et on velotuurist kurnatud. Viimase nädala on Pogacar puhanud kodus Sloveenias ja esmaspäeval teatas riigi alaliit, et ta võtab osa ka laupäeval algavatest maailmameistrivõistlustest.

Koos Pogacariga kuuluvad Sloveenia meeste koondisesse Matevž Govekar, Kristijan Koren, Luka Mezgec, Domen Novak, Jaka Primožic ja Anže Skok. Meeste 271-kilomeetrine grupisõit toimub pühapäeval, Pogacar on ainsa sloveenina üles antud ka 11. augustil toimuvaks temposõiduks.

Sloveenia rattatippudest jäävad MM-ist eemale Matej Mohoric ja Primož Roglic; neist esimene ei usu Glasgow tehnilise finiši tõttu oma võimalustesse ning teine keskendub augusti lõpus algavaks Vueltaks.

Meestest osalevad MM-il veel näiteks Remco Evenepoel, Wout Van Aert, Mathieu van der Poel, Neilson Powless ja Mads Pedersen; Sloveenia naiste koondisesse kuulub ka Pogacari elukaaslane Urška Žigart.