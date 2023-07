Vingegaard võitis teist aastat järjest Prantsusmaa velotuuri

Tänavu Baskimaal Bilbaos alanud velotuur kulmineerus Pariisi tänavatel sõidetud 115-kilomeetrise etapiga. Viimase etapi võitis belglane Jordi Meeus (BORA - hansgrohe), kellele järgnesid kaasmaalane Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) ja hollandlane Dylan Groenewegen (Team Jayco AlUla). Vingegaard sai traditsioonilisel lõpuetapil 113. koha.

"Olen uhke ja õnnelik. Tahan tänada mitte ainult oma meeskonda ja perekonda, vaid kogu Taanit. Väga paljud taanlased tulid mind siia vaatama, see on tõesti hämmastav," ütles Vingegaard finišis.

The King and its bodyguards



Le Roi et sa garde rapprochée#TDF2023 @JumboVismaRoad https://t.co/FDSMJTKctY pic.twitter.com/M5LYo9ldpX