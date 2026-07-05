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Del Toro ja Pogacar ületasid Touri teisel etapil finišijoone käsikäes

Jalgrattasport
Tadej Pogacar ja Isaac del Toro
Tadej Pogacar ja Isaac del Toro Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Jalgrattasport

Prantsusmaa velotuuri debütant Isaac Del Toro (UAE Team Emirates) sai oma esimesel Touri individuaalsel etapil kohe võidu, kui ületas Barcelonas finišijoone koos meeskonnakaaslasest suurfavoriidi Tadej Pogacariga.

Ratturid Tarragonast Barcelonasse viinud 168,5-kilomeetrine Touri teine etapp oli austusavaldus Kataloonia velotuurile, kui sarnaselt sealsele viimasele etapile tõusti kolm korda Montjuici mäe tippu.

UAE meeskond kontrollis teise etapi lõppu, kui esmalt tegi ees tempot Brandon McNulty ja seejärel Adam Yates, kuni Del Toro kerkis esile viimasel kilomeetril. 22-aastase mehhiklase teravale rünnakule polnud kellelgi vastuseid, Pogacar lasi meeskonnakaaslasel korraliku edu sisse teha ning jõudis talle siis järgi, et finišijoon käsikäes ületada.

Kahe UAE mehega said sama aja kirja ka Remco Evenepoel (Red Bull - BORA - hansgrohe) ja üldliider Jonas Vingegaard (Team Visma), ent boonussekundite tõttu kahanes tema edu Pogacari ees kuuele sekundile. Evenepoel kaotab kolmandana 15 ja Del Toro neljandana 16 sekundit.

"See võit tähendab minu jaoks kõike," kinnitas mehhiklane etapi finišis. "Olen varemgi öelnud, et olen privilegeeritud. Te ei kujuta ettegi, kui palju me kogu meeskonnaga vaeva näeme. Meil on palju enesekindlust, aga see on kõigi; mu perekonna, mu sõprade töö. Tadejga samas meeskonnas sõita... olen emotsionaalne, te ei mõista, mida praegu tunnen."

Esmaspäevasel kolmandal etapil sõidetakse 195 kilomeetrit, tõusumeetreid on juba 3940 ning kavas on ka üks esimese kategooria - Collada de Toses - tõus. Etapp viib mehed läbi Püreneede Lõuna-Prantsusmaale, finiš on Les Angles's.

Toimetaja: Anders Nõmm

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