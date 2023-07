Vingegaard kinnitas Vueltal osalemist, Jumbo-Visma jahib ajaloolist võitu

Tänavuse Prantsusmaa velotuuri üldvõidu sisuliselt kindlustanud Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) ütles, et osaleb koos tiimikaaslase Primoz Rogliciga augusti lõpus algaval Hispaania velotuuril. Jumbo-Visma klubil on võimalus saada ajaloo esimeseks klubiks, kes aasta jooksul kõik kolm suurtuuri võitnud.

Vingegaard kinnitas Hispaania väljaandele Marca, et osaleb sel aastal Hispaania velotuuril, lisades, et temaga koos sõidab aasta viimasel suurtuuril ka Prantsusmaa velotuuri vahele jätnud Primoz Roglic.

"Ma olen Barcelonas stardijoonel koos Primozega. Me alustame liidritena ja ootan seda väga," sõnas taanlane enne viimast Prantsusmaa velotuuri etappi.

Lisaks neile kahele asub Vueltal tiitlit kaitsma Remco Evenepoel (Soudal-QuickStep), Joao Almeida (UAE Team Emirates), Geraint Thomas (Ineos Grenadiers), Richard Carapaz (EF Education-EasyPost), Enric Mas (Movistar) ja Juan Ayuso (UAE Team Emirates).

Vingegaard pole kunagi enda karjääris ühel aastal kahel suurtuuril osalenud, tänavune Vuelta on ühtlasi tema karjääri teine - 2020. aastal toetas ta Roglici üldvõitu.

Jumbo-Visma meeskonnal on võimalus saada esimeseks klubiks, kes ühel aastal kõik kolm suurtuuri võitnud on. Tiimijuht Richard Plugge ütles hiljuti Belgia väljaandele Het Laatste Nieuws, et kolm tuurivõitu on meeskonna hooaja eesmärk.

Roglic võitis maikuus Giro d'Italia, Vingegaard kordab pea täie kindlusega Tour de France'i võitu, kui pühapäeval on sõita jäänud veel 115,1-kilomeetrine etapp, mis kulmineerub Pariisis.