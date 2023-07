Heas hoos rootslane sai ootamatu võistluskeelu

Sel kevadel meeste tennise maailma edetabelis 50. reale tõusnud rootslane tegi teisipäeval sotsiaalmeediasse postituse, milles väitis, et ITF süüdistas teda dopingutestide vahelejätmises juba eelmise aasta jaanuaris, kuid sõltumatud kohtunikud mõistis ta toona õigeks.

"ITF kaebas selle otsuse edasi, hoolimata asjaolust, et kolm sõltumatut vahekohtunikku määrati juhtumile nende enda reeglite kohaselt. [ITF] palus spordiarbitraažil samade faktide alusel jõuda teistsuguse otsuseni," ütles Ymer. "[Esmaspäeval] sain teada, et spordiarbitraaž kehtestas mulle profitennisest 18-kuulise võistluskeelu, kuigi mind pole kunagi keelatud ainete tarvitamises süüdistatud."

Ymer lisas, et peab karistust ebaõiglaseks. "Saan aru, et reeglid on kehtestatud ausa spordi kaitsmiseks ja tean, et need on põhjusega kehtestatud. Kuid ma ei usu, et olen neid reegleid rikkunud ja mu südametunnistus on puhas," sõnas rootslane.

Spordiarbitraaž avaldas teisipäeval pressiteate, milles selgitas, et Ymer tunnistas 2021. aasta kevadel ja suvel toimuma pidanud dopingutesti vältimise pärast oma süüd. Kolmas kõnealune dopingutest oleks pidanud aset leidma 2021. aasta novembri alguses ning kohus leidis, et dopingukontrolli ametnik, kes pidi analüüse võtma, tegi kõik selleks, et mängija ning agendiga ühendust saada.

Ymer üllatas äsja lõppenud Wimbledoni slämmiturniiril maailma üheksandat reketit Taylor Fritzi, kui alistas ameeriklase teises ringis.

Juuli alguses sai meeste tennise maailma edetabelis 101. real asetsev Jenson Brooksby ka samasugusel põhjusel võistluskeelu.