Maailma 101. reket sai dopingutestide vältimise eest ajutise keelu

Meeste tennise maailma edetabelis 101. real asetsev Jenson Brooksby sai kolmapäeval rahvusvahelise tennise aususe agentuurilt (ITIA) aastase võistluskeelu, sest on väidetavalt aasta 12 kuu jooksul jätnud vahele kolm dopingutesti. Randmeoperatsioonist taastuv ameeriklane võttis esialgse karistuse vastu, kuid väidab, et pole kunagi dopingut tarvitanud ning vaidlustab otsuse kohtus.

"5. juulil nõustusin esialgse võistluskeeluga, sest mind süüdistatakse 12-kuulise perioodi jooksul kolmel korral dopingutesti tegemata jätmises. Esialgse võistluskeeluga ei tunnista ma süüd, vaid eitan süüdistust ja ootan kohtumenetlust sõltumatu kohtuga," selgitas ameeriklane sotsiaalmeedias.

22-aastane tennisist ei ole võistelnud alates aasta alguses toimunud Austraalia lahtistest, kui vigastas enda rannet. Seejärel käis ta kahel korral operatsioonilaual.

"Ma ei ole kunagi tarvitanud ühtki ainet, mida ma ei tohiks. Mind on korduvalt testitud, märtsis toimunud operatsiooni järel olen läbinud kolm testi. Antidopingu programm on paigas, et spordi ausust kaitsta ja ma austan ning toetan neid reegleid," ütles Brooksby.

Ta lisas, et üks väidetavatest dopingutestidest leidis aset eelmise aasta juunikuus, kui ameeriklane Hollandis 's-Hertogenboschi turniiril osales. "Testimise hetkel olin ametlikus turniirihotellis enda toas, kus lubasin, et olen," selgitas tennisist.

ITIA kinnitas, et esialgse karistuse vastu võtmine ei tõenda mängija süüd.