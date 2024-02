USA tennisisti võistluskeeldu lühendati

Tennise puhtuse eest võitlev rahvusvaheline organisatsioon (ITIA) teatas, et jõudis Brooksbyga kokkuleppele ja 23-aastase ameeriklase võistluskeeldu lühendati 13 kuule.

Aastal 2022 maailma edetabelis karjääri kõrgeimale ehk 33. kohale tõusnud Brooksbyle määrati mullu sügisel 18-kuuline võistluskeeld, kuna tal oli 12-kuulisel perioodil kolm vahelejäänud testi, sest dopinguküttidel ei õnnestunud teda leida. Brooksby nõustus oktoobrikuisel istungil vaid esimese ja kolmanda vahelejäänud testiga, öeldes, et teine vahelejäänud test oli dopinguküttide enda süül.

"Mängija esitas seoses rahvusvahelise spordiarbitraaži (CAS) kaebusega uut informatsiooni, mida ITIA-l ega juhtumiga tegelenud iseseisval tribunalil eelnevalt polnud. Pärast selle uue informatsiooni põhjalikku ülevaatust ning maailma antidopinguagentuuriga (WADA) konsulteerimist otsustas ITIA, et mängija süü ulatus antud rikkumises tuleks üle vaadata," selgitas ITIA enda avalduses. "Pärast ülevaatust leppisid ITIA, WADA ja mängija esindajad kokku, et Brooksby süü polnud nii suur kui algselt arvati ja seetõttu lühendati tema karistus 13 kuule. Lisaks lepiti kokku, et keelu algusaeg on tagasiulatuvalt kolmanda vahelejäänud testi kuupäev ehk 4. veebruar 2023 ja lõpeb 3. märtsil 2024. Tänu kokkuleppele jõudmisele võttis mängija CAS-ist enda kaebuse tagasi."

ITIA lisas, et asjaolude tõttu pole võimalik avaldada, millist uut informatsiooni mängija jagas.

"See on ülim rõõm ja kergendus, et saan jälle hakata tegelema sellega, mida armastan. Viimased 13 kuud on olnud väsitavad ja see on olnud õudusunenägu, mida ma ei soovi kellelegi," kirjutas Brooksby ühismeedias. "Tänan enda perekonda, tiimi ja sõpru, et nad on sel keerulisel perioodil mu tuju tõstnud. Tänan enda sponsoreid, et nad on mind jätkuvalt toetanud ning tänan kõiki enda lojaalseid fänne lahkete sõnade ja pideva toetuse eest!"

Vahepealse ajaga on Brooksby maailma edetabelist välja langenud.