Thierry Neuville diskvalifitseeriti Keenia MM-rallilt

Belglased käisid pühapäeva õhtul koos Hyundai mänedžeri Tolga Ozakinci ja tiimi pealiku Cyril Abitebouliga kohtunikele aru andmas, sest Neuville'iga seotud inimene käis pärast ametlikku rajaga tutvumist loata kahel kiiruskatsel.

Neuville tunnistas kohtunikele, et ta oli kõnealusest inimesest ja tema tegevusest teadlik ning selgitas, et palus tal uurida, kas rajaäärseid kive on liigutatud või mitte. Neuville vabandas kohtunike ees ja võttis juhtunu eest vastutuse, kuid see teda diskvalifitseerimisest ei päästnud ning Hyundai esinumber jääb ilma Keenias teenitud üheksast punktist.

Kui algselt tõusis Neuville üheksa punkti toel MM-sarja sõitjate punktiarvestuses 102 punktiga teisele kohale, siis pärast diskvalifitseerimisest paikneb belglane 93 punktiga viiendal kohal. Teda edestavad Kalle Rovanperä (Toyota; 140 p), Elfyn Evans (Toyota; 99 p), Sebastien Ogier (Toyota; 98 p) ja Ott Tänak (M-Sport Ford; 98 p). Tootjate arvestuses on Toyotal 283, Hyundail 241 ja M-Spordil 174 punkti.

MM-sari jätkub 20.-23. juulini toimuva Rally Estoniaga.