Alcaraz: Djokoviciga mängimine tekitas üle keha krampe

"Novaki vastu mängimine pole lihtne, ta on meie ala legend. See oli minu jaoks väga keeruline. Ma pole kunagi varem sellist pinget tundnud," ütles Alcaraz. "Kui keegi ütleb, et läheb Novaki vastu ilma närvita väljakule, siis ta valetab."

Kui esimesed kaks setti olid tasavägised, siis kolmanda seti alguses tõmbas Alcaraz selgelt krampi, misjärel oli ilmselge, et dünaamilise mängija võimed olid piiratud. "Selle matši pinge oli krampide põhjus. Olin alguses väga närvis. Kolmanda seti alguses hakkas terve mu keha krampi minema. Mitte ainult jalad, käed ka," sõnas 20-aastane hispaanlane.

Kohtumine Prantsusmaa lahtistel oli nende kahe vahel teine, eelmisel aastal oli Madridis võidukas Alcaraz. Reedene võit Alcarazi üle viis Djokovici 34. korda suure slämmi turniiri finaali, tennise profiajastul on sama suutnud vaid ameeriklanna Chris Evert. Samuti saab Djokovicist 36 aasta ja 20 päeva vanuselt Prantsusmaa lahtiste profiajastu vanim finalist, lüües Rafael Nadali rekordi tosina päevaga üle.

Pärast kohtumist viis serblane tähelepanu aga noore tähtmängija peale. "Sellisel tasemel on krambid ja füüsilised probleemid viimane asi, mida sa tahad. Tunnen talle kaasa, loodan, et ta taastub ja naaseb väljakule juba varsti," ütles Djokovic.

"Ma ütlesin talle võrgu juures kohtudes, et ta teab, kui noor ta on. Tal on veel nii palju aega ees, ta võidab selle turniiri veel mitu korda. Ta on uskumatu mängija, suurepärane võistleja ja väga tore kutt. Ta väärib austust ja toetust," lisas serblane.

Djokovic kohtub finaalis norralase Casper Ruudiga (ATP 4.), kes alistas teises poolfinaalis sakslase Alexander Zverevi (ATP 27.) 6:3, 6:4, 6:0. 24-aastane Ruud mängib enda karjääri kolmandas slämmifinaalis, mullu pidi ta Pariisis tunnistama Rafael Nadali ja USA lahtistel Alcarazi paremust.

"Ma ei tulnud Prantsusmaa lahtistele mõttega, et olen üks favoriitidest. Loomulikult mõtlesin, et tahaks sarnaselt eelmisele aastale uuesti finaali jõuda ja siin me nüüd kaks nädalat hiljem olemegi. On olnud väga lõbusad nädalad siin Pariisis, loodetavasti on kolm kohtuseadus," ütles Ruud pärast poolfinaali.