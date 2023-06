Heat viigistas kaugvisete abil finaalseeria, Jokicilt 41 punkti

Heat kaotas võõrsil finaalseeria avamängu 93:104, kuid alustas teist mängu hea hooga, saavutades avaveerandil kolme minutiga 10:2 eduseisu. Miami edu paisus ühel hetkel 11-punktiliseks, kuid Nuggets lihvis vahe teiseks veerandiks kolme punkti peale. Teisel veerandil sai hoopis Nuggets hoo sisse ning asus viis minutit enne poolaja lõppu 15 punktiga juhtima. Poolajapausile läksid meeskonnad Nuggetsi 57:51 eduseisul.

Teise poolaja alguses jõudis Heat viigini, kuid Nuggets jäi kolmanda veerandi lõpuks kaheksa punktiga peale. Otsustaval veerandil tormas Heat aga 12:3 vahespurdiga juhtima ning läks viis minutit enne kohtumise lõppu kümnega juhtima. Nuggets jõudis küll kolme punkti kaugusele, aga Jamal Murray ei suutnud viimastel sekunditel tagasisammuga kolmepunktiviset tabada ning Miami võitis kohtumise lõpuks kolme silmaga.

Heat tabas 48-protsendilise täpsusega 17 kaugviset, kusjuures keegi ei tabanud üle nelja. Gabe Vincent viskas neli kaugviset ja oli 23 punktiga resultatiivseim, Jimmy Butler ja Bam Adebayo panustasid mõlemad 21 punktiga. Max Strus tabas samuti neli kaugviset, lõpetades mängu 14 punktiga.

Nuggetsi täht Nikola Jokic sai taaskord hakkama suurepärase esitusega ning lõpetas mängu 41 punkti ja 11 lauapalliga. Vaatamata domineerivale ründemängule piiras Heati aktiivne maa-ala kaitse keskmängijast mängujuhti piisavalt, sest Jokic lõpetas mängu vaid nelja resultatiivse sööduga ja sooritas viis pallikaotust. Jamal Murray lisas omalt poolt 18 punkti.

Nuggetsi peatreener Mike Malone ütles, et meeskond ei pingutanud piisavalt. "Me oleme NBA finaalis ja räägime pingutamisest. See on minu jaoks väga suur mure. Me ei mänginud hästi. See ei ole eelhooaeg, see pole põhihooaeg, see on NBA finaal," rõhutas peatreener, kes ütles ka esimese mängu järel, et meeskond ei mänginud piisavalt kirglikult.

Finaalseeria jätkub öösel vastu neljapäeva ning Heat võõrustab järgmist kaht kohtumist. Finaalseeria peetakse nelja võiduni.