Denver Nuggets krooniti esmakordselt NBA meistriks

Denver tabas esmaspäevases viiendas mängus esimesest 22-st kaugviskest vaid kaks ja läks vaheajale seitsmepunktilises kaotusseisus, kuid lubas külalismeeskonnal teisel poolajal visata vaid 38 punkti. Tiitel on Denverile meeskonna 47-aastase ajaloo jooksul esimene.

"Töö on tehtud ja nüüd võime koju minna," sõnas finaalseeria kõige väärtuslikumaks mängijaks nimetatud Nikola Jokic, kelle arvele jäi esmaspäeval 28 punkti, 16 lauapalli ja neli resultatiivset söötu. "Nad [Miami] on suurepärane meeskond ja austan neid väga. Oli kole mäng, me ei suutnud viskeid tabada, aga lõpuks mõtlesime välja, kuidas kaitsta," lisas serblane.

Michael Porter Jr. toetas Jokicit 16 punkti ja 13 lauapalliga, Jamal Murray lisas 14 punkti, kaheksa lauapalli ja kaheksa korvisöötu. Jimmy Butler ja Bam Adebayo viskasid Miami kasuks vastavalt 21 ja 20 punkti.